Atlético San Martín empató 1 a 1 con Sarmiento y se despidió del Torneo Federal A

El Atlético Club San Martín se midió con los santiagueños por la vuelta de las Reválidas del Torneo Federal A de fútbol. Repasá lo sucedido.

El Atlético Club San Martín no pudo lograr el objetivo.

Por Sitio Andino Deportes

El Atlético Club San Martín dijo adiós a su ilusión de ascender a la Primera Nacional. Tras el 0-0 en la ida disputada en el Este mendocino, el Chacarero empató 1-1 en La Banda frente a Sarmiento y quedó eliminado del Torneo Federal A, ya que el conjunto santiagueño hizo valer la ventaja deportiva.

San Martín luchó hasta el final

El encuentro comenzó cuesta arriba para los mendocinos: Pablo López abrió el marcador para el local y le dio a Sarmiento la tranquilidad de manejar el trámite con el resultado a favor. Desde allí, el elenco dirigido por Christian Corrales debió asumir riesgos, adelantó sus líneas y buscó con insistencia el empate.

El Atlético Club San Martín se encontró con un rival complicado (Foto: Prensa ACSM).
El Chacarero generó algunas situaciones pero le costó encontrar claridad en los últimos metros. En el tramo final llegó el premio al esfuerzo: Felipe Rivarola anotó el gol del empate, desatando la ilusión de la numerosa hinchada albirroja que acompañó al equipo. Sin embargo, el tiempo se consumió y no hubo margen para dar vuelta la historia.

Fin del camino y balances

Con el 1-1 final, Sarmiento avanzó gracias a la ventaja deportiva y San Martín quedó eliminado, pese a haber sido protagonista y haber buscado siempre el arco rival. El Chacarero, único representante mendocino en el torneo, cierra así su participación con un sabor agridulce: mostró carácter y entrega, pero no le alcanzó para seguir en carrera.

Ahora será momento de balancear la temporada y proyectar lo que viene, con la mirada puesta en volver a ser protagonista en el próximo Federal A, y con la esperanza intacta de alcanzar el ansiado ascenso que sigue siendo la gran meta en el Este mendocino.

