3 de octubre de 2025
Sitio Andino
El Atlético San Martín arranca los playoffs de la Reválida ante Sarmiento de la Banda

El Atlético Club San Martín choca contra los norteños en la ida de las Reválidas del Torneo Federal A. Mirá los detalles del duelo.

El Atlético Club San Martín buscará un triunfo vital ante su gente para seguir en la pelea por el ascenso.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Atlético Club San Martín afronta un duelo decisivo en el Torneo Federal A: esta noche, desde las 21.30, recibirá a Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) en el estadio Libertador General San Martín. El equipo de Christian Corrales necesita ganar para mantener vivo su sueño de ascender a la Primera Nacional.

La serie es a ida y vuelta y se definirá en Santiago del Estero. Por haber llegado desde la Zona Campeonato, Sarmiento cuenta con ventaja deportiva: si la llave termina igualada, será el conjunto santiagueño el que avance.

El plantel que conduce Christian Corrales cerró la fase anterior en la tercera posición de la Zona 1, con 15 puntos producto de 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas. El DT ajustó detalles tácticos durante la semana y confía en el respaldo de la gente del Este para imponerse en casa.

Sarmiento de La Banda, un rival con ventaja de fútbol y experiencia

El conjunto santiagueño terminó quinto en la Zona B con 13 puntos, tras 4 triunfos, un empate y 3 caídas. Aunque no logró el primer ascenso en 2024 —perdió la final ante Los Andes—, llega con un plantel experimentado y acostumbrado a los partidos definitorios.

El árbitro será el cordobés Matías Billone, acompañado por Emanuel José Serale y Marcos David Guzmán. El partido promete ser intenso, con dos equipos que juegan su futuro inmediato en la categoría.

El dato clave: si Atlético San Martín quiere seguir en carrera, debe ganar en Mendoza y buscar un buen resultado en Santiago del Estero. Un empate global lo deja afuera por la ventaja deportiva de Sarmiento.

Seguí minuto a minuto el partido del Atlético Club San Martín

Los resultados del Torneo Federal A

Las posiciones del Torneo Federal A

