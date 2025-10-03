El Atlético San Martín arranca los playoffs de la Reválida ante Sarmiento de la Banda

El Atlético Club San Martín buscará un triunfo vital ante su gente para seguir en la pelea por el ascenso.

El Atlético Club San Martín afronta un duelo decisivo en el Torneo Federal A : esta noche, desde las 21.30, recibirá a Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) en el estadio Libertador General San Martín. El equipo de Christian Corrales necesita ganar para mantener vivo su sueño de ascender a la Primera Nacional .

El Chacarero, único representante mendocino en competencia , enfrenta el primer cruce de los 16avos de final de la Reválida con la obligación de sacar ventaja como local .

La serie es a ida y vuelta y se definirá en Santiago del Estero. Por haber llegado desde la Zona Campeonato , Sarmiento cuenta con ventaja deportiva: si la llave termina igualada, será el conjunto santiagueño el que avance.

El plantel que conduce Christian Corrales cerró la fase anterior en la tercera posición de la Zona 1 , con 15 puntos producto de 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas. El DT ajustó detalles tácticos durante la semana y confía en el respaldo de la gente del Este para imponerse en casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acsmmza/status/1973091163226726631&partner=&hide_thread=false El León recibe a Sarmiento de La Banda (SdE) en una nueva instancia del torneo.



Necesitamos, una vez más, del aliento y el acompañamiento de todos y todas sus hinchas para seguir creciendo, soñando y avanzando en esta competencia tan importante.



pic.twitter.com/DsItGArYeO — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) September 30, 2025

Sarmiento de La Banda, un rival con ventaja de fútbol y experiencia

El conjunto santiagueño terminó quinto en la Zona B con 13 puntos, tras 4 triunfos, un empate y 3 caídas. Aunque no logró el primer ascenso en 2024 —perdió la final ante Los Andes—, llega con un plantel experimentado y acostumbrado a los partidos definitorios.

El árbitro será el cordobés Matías Billone, acompañado por Emanuel José Serale y Marcos David Guzmán. El partido promete ser intenso, con dos equipos que juegan su futuro inmediato en la categoría.

El dato clave: si Atlético San Martín quiere seguir en carrera, debe ganar en Mendoza y buscar un buen resultado en Santiago del Estero. Un empate global lo deja afuera por la ventaja deportiva de Sarmiento.

