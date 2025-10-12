12 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
En el Monumental

River pierde con Sarmiento en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025

El Club Atlético River Plate choca contra el Verde de Junín por una nueva fecha del Torneo Clausura. Mirá los detalles del duelo.

River pierde con Sarmiento en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.

River pierde con Sarmiento en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.

Por Sitio Andino Deportes

Club Atlético River Plate cae 1-0 frente a Sarmiento de Junín al término del primer tiempo del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. A los 30 minutos, “El Verde” abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y la mandó al fondo de la red.

En los instantes finales, el “Millonario” realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de conversión, pero las imprecisiones y la falta de contundencia lo condenaron en su propia cancha.

Lee además
El “Canalla” se hizo fuerte de local y le ganó a River con un hombre menos en el segundo tiempo. video
Derrota millonaria

Rosario Central venció a River 2-1 en un partidazo ¿Qué significa este triunfo clave en el Clausura 2025?
Central y River se enfrentan en Rosario en un choque directo entre líderes de la tabla anual.  
buscan la victoria

Rosario Central vs River: todos los detalles de un duelo clave del Torneo Clausura 2025

Con este resultado, el equipo liderado por Marcelo Gallardo se está quedando con el quinto lugar del Grupo B.

Las siguientes son las formaciones y otros datos del partido que disputan esta noche River y Sarmiento, válido por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025, en el estadio Monumental.

Torneo Clausura 2025

Zona B – Fecha 12

River – Sarmiento

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Tomás Bottari

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Embed

Los resultados del Torneo Clausura

Embed

Las posiciones del Torneo Clausura

Embed

Temas
Seguí leyendo

¡River a semifinales! Eliminó a Racing y ahora chocará con Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia, con dos menos, y Godoy Cruz igualaron 0 a 0 en el clásico mendocino

Fin del sueño: Maipú perdió 1 a 0 con Estudiantes de Caseros y fue eliminado de la Primera Nacional

Atlético San Martín empató 1 a 1 con Sarmiento y se despidió del Torneo Federal A

Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

El sanrafaelino Gonzalo Antolín fue segundo en Rosario y se subió a la cima del campeonato de la Clase 2 del TN

Julián Santero sumó un nuevo podio en Rosario y se afirma en la punta del campeonato del TN Clase 3

Gabriel Ponce de León volvió a ganar en el TC2000 tras 10 años en San Juan: mirá lo sucedido

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra fue más pero no pudo convertir (Foto: Cuna de los Grandes).
punto que no sirve para ninguno

Independiente Rivadavia, con dos menos, y Godoy Cruz igualaron 0 a 0 en el clásico mendocino

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre
Efemérides

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Te Puede Interesar

Es importante que las mujeres mantengan los controles mamarios durante todo el año
Avances en salud

Cuál es la nueva tecnología que mejora el diagnóstico del cáncer de mama en Mendoza

Por Carla Canizzaro
La Lepra fue más pero no pudo convertir (Foto: Cuna de los Grandes).
punto que no sirve para ninguno

Independiente Rivadavia, con dos menos, y Godoy Cruz igualaron 0 a 0 en el clásico mendocino

Por Martín Sebastián Colucci
La Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de Mendoza, garantizan los derechos del imputado
Uno por uno

Cuáles son los derechos que protegen al imputado en un proceso penal

Por Carla Canizzaro