River pierde con Sarmiento en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.

Club Atlético River Plate cae 1-0 frente a Sarmiento de Junín al término del primer tiempo del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. A los 30 minutos, “El Verde” abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y la mandó al fondo de la red.
En los instantes finales, el “Millonario” realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de conversión, pero las imprecisiones y la falta de contundencia lo condenaron en su propia cancha.