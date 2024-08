Conquista sanrafaelina en la Clase 2 del TN: Gonzalo Antolín ganó en Oberá

En la Bombonera Boca hizo los méritos pero no pudo con Barracas Central

En la Final obereña, largó desde la “pole” pero perdió la punta en la partida a manos de Thiago Martínez (Toyota Etios), quien lideró en las primeras 5 vueltas. En el comienzo del 6º giro, al final de la recta de boxes, Antolín doblegó al campeón y capturó la punta, que ya no cedería. Eso sí, debió soportar el acoso de Facundo Rotondo (Chevrolet Onix), quien se adueñó del 2º puesto en la 8ª vuelta al superar a Martínez.

La palabra del ganador en el Turismo Nacional

“Encontramos un gran equilibrio para ganar. Tuve una largada muy mala, después a Thiago (Martínez) se le notaban los kilos y lo pude pasar en la recta. Thiago es el mejor piloto de la categoría y compensa los kilos con manejo, pero hoy teníamos un auto superior”, se sinceró Antolín en AM590 Continental y Campeones Radio.

Luego de largar desde la 5ª posición, Facundo Rotondo (Chevrolet Onix) culminó 2º y cosechó su 1º podio en la Clase 2 del Turismo Nacional. “Lo busqué a Antolín hasta la última vuelta, pero no me alcanzó, tenía más que yo. Igual, estoy muy contento por este gran resultado”, aseveró el tucumano del JPM Racing, que propició el retorno del Onix al “top 3” luego de 19 fechas. No sucedía desde Alta Gracia 2023, con Sebastián Pérez (3º).

Thiago Martínez (Toyota Etios) llegó a caer hasta el 4º puesto en la 8ª vuelta cuando fue superado por Facundo Rotondo (Chevrolet Onix) y Juan Martín Eluchans (Toyota Yaris), pero a dos giros de la bandera a cuadros aprovechó un exceso de su compañero en el Ale Bucci Racing para conseguir su 6º podio de la temporada y el 10º en la Clase 2 .

“Dimos todo para terminar lo más adelante posible y nos llevamos otro podio, increíble. Se notaron los kilos: no cometí ningún error y me pasaron en la recta ”, explicó el santacruceño, que corre con 40 kilos de lastre. De todos modos, volvió a hacer negocio, ya que arribó a Oberá con 81 puntos de ventaja en el campeonato y se fue con ¡una diferencia de 100 unidades!

La próxima fecha del Turismo Nacional será la carrera de los “200 Pilotos”, que se llevará a cabo del 6 al 8 de septiembre en el autódromo de Buenos Aires.

Turismo Nacional CLASE 2 – FINAL – 15 VUELTAS – OBERÁ