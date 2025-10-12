La Selección Sub 20 venció a México y va por Colombia: la ilusión de Placente y sus jugadores en el Mundial

La Selección de futbol de Argentina Sub 20 vive un momento histórico. Tras vencer 2-0 a México, el equipo dirigido por Diego Placente regresó a una semifinal mundialista después de 18 años, mostrando jerarquía y compromiso colectivo. Ahora la Albiceleste enfrentará a Colombia en busca de la gran final.
Diego Placente: “Hoy se disfruta y mañana se piensa en Colombia”
El DT destacó el equilibrio de su equipo y el compromiso de los juveniles: “Estos chicos entienden lo que es representar a la Argentina, y eso se nota en la cancha.” Con este triunfo, Placente devolvió al Sub 20 a una instancia que no alcanzaba desde 2007, y la ilusión se multiplica.
La voz de los protagonistas de la Selección: ilusión intacta y un grupo unido
El mediocampista Julio Soler valoró la actuación del plantel: “Partido muy complicado, tenemos un equipazo, podemos llegar muy lejos, seguimos con el sueño intacto.” Además, remarcó la importancia de lo conseguido: “Queremos quedar en la historia y en las paredes del predio. Es prestigio y sueño para nosotros.”
Por su parte, Mateo Silvetti, autor del segundo gol, se mostró emocionado: “Siempre es bueno convertir para ayudar al equipo. Fue un partido difícil que se definió por detalles.” El delantero también le bajó el tono a los roces del final: “El partido venía picante, pero son cosas del deporte.”