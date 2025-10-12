12 de octubre de 2025
Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

La Selección Sub 20 venció a México y va por Colombia: la ilusión de Placente y sus jugadores en el Mundial

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 volvió a meterse en semis después de 18 años. Mirá lo que dijeron el DT Diego Placente y los futbolistas.

Diego Placente celebró el triunfo de la Selección y ya piensa en Colombia. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de futbol de Argentina Sub 20 vive un momento histórico. Tras vencer 2-0 a México, el equipo dirigido por Diego Placente regresó a una semifinal mundialista después de 18 años, mostrando jerarquía y compromiso colectivo. Ahora la Albiceleste enfrentará a Colombia en busca de la gran final.

Diego Placente: “Hoy se disfruta y mañana se piensa en Colombia”

El entrenador argentino no ocultó su satisfacción por lo conseguido, pero remarcó la seriedad del grupo: “Hoy nos tocó defender cuando teníamos que defender y jugar con jerarquía cuando teníamos la pelota. Hoy se disfruta y mañana se piensa en Colombia”, afirmó Placente.

El DT destacó el equilibrio de su equipo y el compromiso de los juveniles: “Estos chicos entienden lo que es representar a la Argentina, y eso se nota en la cancha.” Con este triunfo, Placente devolvió al Sub 20 a una instancia que no alcanzaba desde 2007, y la ilusión se multiplica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1977176427343888670&partner=&hide_thread=false

La voz de los protagonistas de la Selección: ilusión intacta y un grupo unido

El mediocampista Julio Soler valoró la actuación del plantel: “Partido muy complicado, tenemos un equipazo, podemos llegar muy lejos, seguimos con el sueño intacto.” Además, remarcó la importancia de lo conseguido: “Queremos quedar en la historia y en las paredes del predio. Es prestigio y sueño para nosotros.”

Por su parte, Mateo Silvetti, autor del segundo gol, se mostró emocionado: “Siempre es bueno convertir para ayudar al equipo. Fue un partido difícil que se definió por detalles.” El delantero también le bajó el tono a los roces del final: “El partido venía picante, pero son cosas del deporte.”

Por Sitio Andino Policiales