12 de octubre de 2025
{}
va por otro título

La selección argentina y España jugarían la Finalissima en un lugar muy querido por la Scaloneta

La Selección de fútbol de Argentina y la dura España definirían la esperada Finalissima en Doha el 28 de marzo de 2026. Enterate los detalles.

El trofeo de la Finalissima espera por la Selección de fútbol de Argentina y España. &nbsp;

El trofeo de la Finalissima espera por la Selección de fútbol de Argentina y España.

 

La Selección de fútbol de Argentina volvería a pisar el estadio Lusail, donde levantó la Copa del Mundo en 2022. Según el diario Marca, la Finalissima entre el campeón de la Conmebol y el de la UEFA se disputará allí el 28 de marzo de 2026, en plena ventana FIFA. Será un choque con sabor especial: el equipo de Lionel Scaloni defenderá el título que ganó en 2022 ante Italia, mientras que España buscará estrenarse en este certamen.

Para la Albiceleste será una oportunidad de revivir los recuerdos del Mundial ganado y de reafirmar su dominio en finales internacionales.

España llega con confianza y la Finalissima toma fuerza

Con la clasificación al Mundial 2026 prácticamente asegurada, España podrá presentarse sin complicaciones. Argentina, ya clasificada, afrontará el encuentro con plantel completo, reforzando su invicto en definiciones.

La Finalissima se suma así como uno de los choques de mayor nivel fuera de eliminatorias, ofreciendo a los fanáticos un espectáculo de jerarquía que une a los campeones continentales en un único partido de gala.

