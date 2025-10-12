Gabriel Ponce de León volvió a ganar en el TC2000 tras 10 años en San Juan: mirá lo sucedido

Diez años tuvieron que pasar para que Gabriel Ponce de León vuelva a festejar en el Turismo Competición 2000. A bordo del Toyota de Corsi Sport, el bonaerense se llevó la victoria en el retorno de la categoría al mítico autódromo El Zonda – Eduardo Copello de San Juan, escenario donde más de 30 mil espectadores presenciaron un regreso histórico.
Un triunfo esperado y con sabor especial en San Juan
La carrera parecía destinada a Matías Rossi, quien dominaba hasta que un problema hidráulico en su Toyota lo relegó al 11º puesto, fuera de los puntos. Así, el piloto de Junín heredó la punta y no la soltó hasta la bandera a cuadros, logrando su tercera victoria en El Zonda (2000, 2008 y 2025) y la 25ª en la categoría. Su último triunfo como titular había sido en el Oscar Cabalén 2010, aunque en 2015 había festejado junto a Rossi en los 200 km de Toay.
El podio sanjuanino lo completaron Marcelo Ciarrocchi (Toyota) y el campeón Leonel Pernía (Honda). Detrás llegaron el mendocino Nicolás Palau, Tiago Pernía, el local Fabián Flaqué, Franco Morillo, Lautaro Campione y Tomás Fernández, conformando el Top 10.
Carrera dramática del TC2000 y campeonato al rojo vivo
La final no estuvo exenta de dramatismo: varios pilotos sufrieron la rotura del neumático delantero derecho, entre ellos Aldrighetti, Stang, Polakovich, Morillo y Tiago Pernía. Incluso Polakovich sufrió un principio de incendio que obligó a la neutralización con auto de seguridad.
El desenlace terminó dejando sin puntos a Rossi (líder con 163), a Stang (2° a 26) y a Vivian (3° a 31), mientras que Leonel Pernía aprovechó para descontar en el campeonato, ahora a 57 unidades. La próxima cita será histórica: el TC2000 viajará por primera vez al autódromo de Mercedes, Soriano (Uruguay), del 7 al 9 de noviembre.