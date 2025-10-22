Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

Tras un juicio abreviado realizado hoy en San Rafael, condenaron a 9 meses de prisión domiciliaria a Julieta Silva , quien confesó haberle provocado lesiones leves a su marido con un manotazo en una discusión de pareja, en tanto que en el mismo fallo fue hallada inocente de las acusaciones de privación ilegal de la libertad, desobediencia a una orden judicial de restricción y amenazas.

En una audiencia on line, con Silva desde su casa, donde ya estaba cumpliendo prisión preventiva, y su abogado, Roberto Castillo conectado desde el exterior, el fiscal Fabricio Sidoti informó al juez Claudio Gil que habían arribado a un acuerdo para realizar un juicio abreviado y pactaron esa pena por el delito de lesiones leves, que fue admitido por la propia imputada.

Esta es la segunda condena que recibe Julieta Silva , luego del fallo del 2017, donde fue sentenciada a 3 años y 9 meses de cárcel por la muerte de Genaro Fortunato , también en San Rafael.

Este nuevo caso había tomado ribetes desorbitantes cuando medios nacionales llegaron a señalar que Silva casi había matado a golpes a su marido, Lucas Giménez , que lo había encerrado en el baño, y que había violado una prohibición de acercamiento con la hija mayor de este hombre; por todo lo cual llegaron a especular que podía pasar 40 años en prisión.

Julieta Silva Lucas GIménez Julieta Silva con la víctima del caso, Lucas Giménez.

Finalmente, el abogado Castillo presentó pruebas que descartaron las acusaciones más graves. Por ejemplo, quedó claro que Giménez nunca estuvo encerrado en la casa, porque tenía otras puertas por donde salir y, de hecho, salió a atender a la policía en la vereda cuando llamó al 911 para acusar a su esposa que lo estaba golpeando y que “me va a matar”.

También quedó claro que la restricción de comunicaciones de Silva con la hija mayor de Giménez, se dio en el marco de una llamada que él realizó a su mujer, y donde de fondo se escuchó a la menor saludar a Julieta, quien respondió el saludo.

Tal como explicó Castillo, el deber de control y custodia de la menor, estaba bajo la responsabilidad suya porque ella estaba con él cuando realizó el llamado.

Y por último, las supuestas amenazas que habría proferido a la madre de la anterior pareja de Lucas, quedó claro que fueron frases que se habrían dado en una discusión, donde no tenían el sentido que se le pretendido inferir, ya que eran respuesta a una expresión de la denunciante.

De esta forma, Silva permanecerá seis meses más en prisión domiciliaria, atendiendo a que está a cargo de una menor de sólo dos años de edad, y podrá volver a su vida normal.