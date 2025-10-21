Importante operativo de rescate por un hombre extraviado en Lavalle

Un drone captó al hombre perdido en una finca de Lavalle.

En un despliegue conjunto de tecnología avanzada y actuación rápida, la Policía de Mendoza intervino en un operativo de rescate tras la desaparición de un hombre en una finca del distrito de Las Violetas, en Lavalle, en tanto que tras varias horas de trabajo, la Unidad Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) fue clave para hallar al sujeto que se encontraba perdido entre la maleza de un campo inculto.

La acción comenzó cuando el CEO ordenó el desplazamiento de la unidad VANT hacia el carril Costa de Araujo , en la finca ubicada en Las Violetas, en Lavalle.

Efemérides Lavalle cumple 228 años: la historia y el origen del departamento más antiguo de Mendoza

Fiesta en el Norte mendocino Lavalle celebró su historia y su gente en el 228° aniversario del departamento

Los drones realizaron sobrevuelos por aproximadamente una hora, durante los cuales lograron identificar la posición exacta del hombre —que caminaba a unos dos kilómetros del punto de despegue—, y coordinando vía comunicación las instrucciones al personal en tierra.

Importante despliegie de la Policía de Mendoza para asistir a un hombre perdido.

Una vez localizado, el equipo terrestre llegó al lugar, asistió al hombre y lo trasladó en buen estado, cumpliendo con los protocolos de actuación de la Policía de Mendoza en contextos de búsqueda y rescate. La Oficina Fiscal Nº 2 supervisó todo el desarrollo del operativo para garantizar su transparencia y eficacia.

HOMBRE PERDIDO FINCA EN LAVALLE

Este caso refuerza la importancia del uso de la tecnología para la seguridad pública en la Provincia de Mendoza: la combinación de vehículos aéreos no tripulados, control desde el CEO y personal de intervención en terreno permitió un rescate rápido, coordinado y seguro en el municipio de Lavalle.

Con este tipo de intervenciones la Policía de Mendoza demuestra capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en zonas de difícil acceso.

El rescate no solo destaca por su velocidad y éxito sino también por la colaboración eficiente entre distintas unidades de la fuerza de seguridad provincial y los operadores de tecnología.