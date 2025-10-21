En un despliegue conjunto de tecnología avanzada y actuación rápida, la Policía de Mendoza intervino en un operativo de rescate tras la desaparición de un hombre en una finca del distrito de Las Violetas, en Lavalle, en tanto que tras varias horas de trabajo, la Unidad Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) fue clave para hallar al sujeto que se encontraba perdido entre la maleza de un campo inculto.
La acción comenzó cuando el CEO ordenó el desplazamiento de la unidad VANT hacia el carril Costa de Araujo, en la finca ubicada en Las Violetas, en Lavalle.
Importante despliegie de la Policía de Mendoza para asistir a un hombre perdido.
Los drones realizaron sobrevuelos por aproximadamente una hora, durante los cuales lograron identificar la posición exacta del hombre —que caminaba a unos dos kilómetros del punto de despegue—, y coordinando vía comunicación las instrucciones al personal en tierra.
Importante operativo de rescate por un hombre extraviado en Lavalle
Una vez localizado, el equipo terrestre llegó al lugar, asistió al hombre y lo trasladó en buen estado, cumpliendo con los protocolos de actuación de la Policía de Mendoza en contextos de búsqueda y rescate. La Oficina Fiscal Nº 2 supervisó todo el desarrollo del operativo para garantizar su transparencia y eficacia.