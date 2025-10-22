Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.

Una mujer falleció este mediodía tras un fuerte accidente vial ocurrido en el oeste de Godoy Cruz , donde chocaron una camioneta y una moto, en tanto que la conductora del rodado menor también sufrió heridas y fue derivado a un hospital, aunque su estado de salud sería bueno.

El siniestro ocurrió cerca de las 12 en el cruce de las calles Carlos Paz y América, en el oeste de Godoy Cruz y la víctima fue identificada como Liliana Betsabé Salinas.

Según las primeras pericias, la damnificada viajaba como acompañante en una moto que chocó con una camioneta.

De acuerdo a las primeras pericias, el siniestro ocurrió a las 12 , cuando chocaron una moto Honda Wave y una camioneta Ford Territory , patente AH893QU.

Al parecer, el rodado menor era manejado por otra mujer y se dirigía por América de este a oeste, en tanto que al llegar al cruce con Carlos Paz, chocó con la camioneta mencionada, que hacía lo suyo de norte a sur.

Como consecuencia del impacto, ambas ocupantes de la moto salieron despedidas y cayeron al asfalto. Quien se llevó la peor parte fue Salinas, quien producto del golpe, falleció casi en el acto, dijeron fuentes policiales. Por su parte, la conductora sufrió lesiones leves y fue derivada a un hospital por precaución.

Fuentes policiales dijeron que el control de alcoholemia a ambos conductores arrojó resultado negativo.

En la escena del accidente vial trabajaron efectivos policiales de la jurisdicción, Tránsito Municipal y Científica, entre otros.

Ahora la justicia investiga la mecánica del siniestro para determinar la responsabilidad penal de los conductores.