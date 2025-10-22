Godoy Cruz renovó la plazoleta Virgen del Valle en el distrito Las Tortugas

El Municipio de Godoy Cruz finalizó la remodelación de la Plazoleta Virgen del Valle. La misma luce con unarenovación completa, en Julio Argentino Roca, entre Alberdi y Los Azahares. Asimismo, el espacio le dio vitalidad a este punto de encuentro del distrito Las Tortugas. Es que, cada rincón invita a quedarse, compartir y disfrutar del entorno.
Cabe destacar que, la intervención se enmarca en el Plan de Remodelación de Plazas 2025, un programa que continúa mejorando los espacios públicos de Godoy Cruz.
Por lo tanto, el objetivo es recuperar lugares de encuentro para brindar entornos más cómodos, seguros y accesibles. Como así también, fortalecer la vida barrial y fomentar el movimiento.
image
Más confort, seguridad y movimiento en plaza de Godoy Cruz
Entre las mejoras realizadas se destacan el nuevo mobiliario urbano, el sector de mesas y la iluminación renovada. De manera tal que, estos cambios aportan mayor comodidad y seguridad, especialmente en los horarios nocturnos.
image
Además, se restauró el sector de juegos, se incorporó una plaza blanda y se colocó piso de caucho. Así, los más pequeños pueden disfrutar de un espacio más seguro y amigable para las infancias.
A su vez, la obra también sumó ejercitadores y nuevos senderos, generando áreas para la actividad física y el paseo. Por lo que, personas de todas las edades podrán moverse, encontrarse y disfrutar del aire libre.