Godoy Cruz renovó la plazoleta Virgen del Valle en el distrito Las Tortugas

El Municipio de Godoy Cruz finalizó la remodelación de la Plazoleta Virgen del Valle . La misma luce con una renovación completa, en Julio Argentino Roca, entre Alberdi y Los Azahares. Asimismo, el espacio le dio vitalidad a este punto de encuentro del distrito Las Tortugas . Es que, cada rincón invita a quedarse, compartir y disfrutar del entorno.

Cabe destacar que, la intervención se enmarca en el Plan de Remodelación de Plazas 2025 , un programa que continúa mejorando los espacios públicos de Godoy Cruz.

Por lo tanto, el objetivo es recuperar lugares de encuentro para brindar entornos más cómodos, seguros y accesibles . Como así también, fortalecer la vida barrial y fomentar el movimiento.

Entre las mejoras realizadas se destacan el nuevo mobiliario urbano , el sector de mesas y la iluminación renovada . De manera tal que, estos cambios aportan mayor comodidad y seguridad, especialmente en los horarios nocturnos.

Además, se restauró el sector de juegos, se incorporó una plaza blanda y se colocó piso de caucho. Así, los más pequeños pueden disfrutar de un espacio más seguro y amigable para las infancias.

A su vez, la obra también sumó ejercitadores y nuevos senderos, generando áreas para la actividad física y el paseo. Por lo que, personas de todas las edades podrán moverse, encontrarse y disfrutar del aire libre.