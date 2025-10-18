Manejaba ebrio, chocó y terminó detenido en Godoy Cruz

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la madrugada del sábado, a las 0.30, un conductor ebrio fue detenido luego de chocar su vehículo en la intersección de carril Rodríguez Peña y calle 9 de Julio, en la zona industrial del departamento de Godoy Cruz.

Conductor ebrio detenido en Godoy Cruz Según datos oficiales, el conductor de una camioneta circulaba por el carril Rodríguez Peña, en dirección de este a oeste, cuando perdió el control del vehículo y chocó contra una pared divisoria de la calzada.

En el lugar intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató que el hombre (J.B.P de 36 años) presentaba un traumatismo facial leve, sin requerir traslado hospitalario.

Efectivos de Tránsito municipal le realizaron el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo: 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre. Por esta razón, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir.