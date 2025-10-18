18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Peligroso

Manejaba ebrio, chocó y terminó detenido en Godoy Cruz

Un conductor ebrio fue detenido tras chocar su vehículo en Godoy Cruz, en la madrugada del sábado. Mirá todos los detalles del caso.

Manejaba ebrio, chocó y terminó detenido en Godoy Cruz

Manejaba ebrio, chocó y terminó detenido en Godoy Cruz

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada del sábado, a las 0.30, un conductor ebrio fue detenido luego de chocar su vehículo en la intersección de carril Rodríguez Peña y calle 9 de Julio, en la zona industrial del departamento de Godoy Cruz.

Conductor ebrio detenido en Godoy Cruz

Según datos oficiales, el conductor de una camioneta circulaba por el carril Rodríguez Peña, en dirección de este a oeste, cuando perdió el control del vehículo y chocó contra una pared divisoria de la calzada.

Lee además
Conducción peligrosa: un hombre ebrio provocó un siniestro en Maipú
Alcoholemia positiva

Se quedó dormido al volante, chocó a otro vehículo en Maipú y dejó a un joven herido
Con 2.05 g/L de alcohol en sangre, manejaba en contramano por Paso Hondo
Madrugada peligrosa

Circulaba en contramano por Las Heras, alcoholizado y casi provoca un accidente

En el lugar intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató que el hombre (J.B.P de 36 años) presentaba un traumatismo facial leve, sin requerir traslado hospitalario.

Efectivos de Tránsito municipal le realizaron el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo: 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre. Por esta razón, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir.

Temas
Seguí leyendo

Un impactante accidente en San Rafael dejó a un conductor grave

Guaymallén: motociclista terminó gravemente herido tras chocar con una camioneta

Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

General Alvear: un profesor fue denunciado por atacar con un destornillador a un alumno dentro de una escuela

El Ministerio Público Fiscal lanzó "Amalia", su nuevo portal digital de gestión de personal

Mega operativo de la Policía de Mendoza en Tunuyán: los detalles

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada
Operativos

Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2363 del domingo 16 de febrero.
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido
rápido accionar policial

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

Te Puede Interesar

¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

Por Celeste Funes
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Luis Petri en San Rafael: las propuestas, los desafíos y los reclamos de los mendocinos. video
Entrevista en Noticiero Andino

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Por Cecilia Zabala