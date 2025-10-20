20 de octubre de 2025
Godoy Cruz renovó la plaza Monte Balbano y promueve el encuentro vecinal

Nueva plaza, más accesible, saludable y pensada para disfrutar en la comunidad de Godoy Cruz.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, recorrió junto a los vecinos las nuevas instalaciones de la plaza Monte Balbano, del distrito Las Tortugas. Así, entre mates y charlas, la tarde del sábado se hizo más amena, compartiendo la jornada al aire libre en comunidad.

Cabe destacar que, el tradicional espacio de ese barrio luce una nueva cara, ya que fue intervenida en el contexto del Plan de Reacondicionamiento de Plazas 2025, una iniciativa que busca mejorar los espacios verdes del departamento y promover el encuentro entre vecinos, como parte del Modelo Godoy Cruz.

Asimismo, con este plan, la comuna continúa con su política de recuperación de lugares de esparcimiento. De hecho, el propósito es mejorar la calidad de vida y fomentar la vida comunitaria en cada rincón del departamento.

Entre las acciones realizadas, se dispusieron mesas y bancos nuevos que permiten disfrutar de mates, charlas y tardes al aire libre. Estos sectores fueron pensados para que las familias y grupos de amigos cuenten con un punto de reunión cómodo y agradable.

image

Más confort, accesibilidad y movimiento en Godoy Cruz

Además, se renovaron las baldosas y el césped de todo el espacio, lo que genera un entorno más prolijo y confortable. Gracias a estas mejoras, la plaza invita a caminar y descansar y disfrutar al aire libre. A su vez, facilitan el acceso y la movilidad para personas mayores o con dificultades motrices.

Por otra parte, se incorporaron ejercitadores al aire libre, especialmente diseñados para fortalecer los músculos de piernas y brazos. De este modo, el espacio no solo promueve el encuentro entre vecinos, sino que también incentiva el movimiento y la adopción de hábitos saludables. Así, la plaza Monte Balbano se convierte en un punto de encuentro que combina bienestar, recreación y vida activa.

image

Espacios públicos que fortalecen la comunidad de Godoy Cruz

Finalmente, con más de 30 obras en marcha y un 60% ya finalizado, Godoy Cruz reafirma su compromiso con una ciudad más verde, ordenada y participativa.

Es que, cada plaza y parque renovado representa un punto de encuentro, recreación y convivencia, pilares del Modelo Godoy Cruz, que pone al bienestar ciudadano en el centro de su desarrollo urbano.

