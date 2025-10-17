Dónde voto en Godoy Cruz: consultá el padrón electoral

El domingo 26 de octubre se celebrarán en todo el país las elecciones 2025 , en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En nuestra provincia, además, se votará para renovar legisladores provinciales y concejales en los municipios que unificaron sus comicios. Si sos de Godoy Cruz enterate dónde votás.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral definitivo , donde los ciudadanos pueden consultar el establecimiento y la mesa que les corresponde para votar en las elecciones legislativas .

Para acceder a la consulta online habilitada por la CNE solo se debe ingresar:

Si el elector figura inscripto en el padrón, el sistema informará:

Nombre y dirección del establecimiento asignado.

Número de mesa.

Número de orden correspondiente.

También se puede realizar la consulta telefónicamente:

Llamar a la línea gratuita 0800-999-7237 .

. Indicar número de DNI y género.

Aguardar unos instantes y, si estás inscripto en el padrón, te informarán nombre y dirección del establecimiento donde te corresponde votar, el número de mesa y el número de orden correspondiente.

A través de la aplicación "Mi Argentina"

Ingresá a la aplicación ( descargar aquí si no la tenés ).

). Hacé clic en la opción Dónde voto y aparecerán los datos correspondientes.

En todos los casos, si la persona no aparece registrada, en pantalla se informará la ausencia, lo que puede deberse a cambios no actualizados (como domicilio o rehabilitaciones). En esas situaciones, el ciudadano debe dirigirse a la Secretaría Electoral de su distrito para verificar su situación o presentar un reclamo.

Consultá el padrón electoral 2025 en Mendoza

Si tenés problemas para acceder al padrón, ingrese a este link.

Cabe destacar que los electores que cumplan los 16 años de edad hasta el 26 de octubre están habilitados para sufragar en estos comicios, aunque deben figurar en el padrón. Caso contrario, no podrán votar y serán incorporados en el próximo proceso electoral.

Qué se vota en Godoy Cruz en las Elecciones 2025

El 26 de octubre, la ciudadanía mendocina deberá elegir cinco diputados nacionales (la mitad de sus representantes en la Cámara Baja de la Nación).

Asimismo, se votará:

24 diputados y 19 senadores provinciales , distribuidos en los cuatro distritos electorales: Seis senadores provinciales titulares y ocho diputados provinciales titulares por la Primera Sección Electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle) . Cinco senadores y seis diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz). Cuatro senadores y cinco diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato). Cuatro senadores y cinco diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).



La mitad de los concejales en doce departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe.

En tanto que en los municipios que desdoblaron, las elecciones por los Concejos Deliberantes se realizarán el 22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).

Además, en estas elecciones 2025, el Concejo Deliberante de Godoy Cruz, se elegirán seis concejales.

Cómo se vota en las Elecciones 2025 en Godoy Cruz

Las elecciones legislativas 2025 serán las primeras en que se usará la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, según el modelo que comenzó a utilizarse en Mendoza en 2023 para las votaciones provinciales.

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará doble urna, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas.

Este 26 de octubre, Mendoza estrenará el sistema de doble Boleta Única: una para cargos nacionales y otra para provinciales. Dos colores, dos urnas y una forma distinta de elegir. En lugar del cuarto oscuro, habrá un biombo de votación y las boletas se doblarán para depositarlas en las urnas: celeste para nacional, verde para provincial. Todo en una misma mesa.

Boleta provincial

boletas godoy cruz

Quiénes son los candidatos a concejales en Godoy Cruz (por orden de aparición en la boleta)

Fuerza Justicialista Mendoza: Martín González, Olga Marcela Mendez, Pablo Guaycochea, Lidia Della Santa, Horacio Baigorria, Ana Clara Gutiérrez.

Frente Verde: Silvina Anfuso, Jorge Muñoz, Joaquín Robert, Cecilia López, Alejandro Carrizo, Milagros Basaez.

Protectora Fuerza Política: Carlos Diego Galisteo, Aisha Abrales, Carlos Ruiz, Patricia Palacios, Raúl Moisés Abarca, Claudia Salomón.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Juan Román, Laura Strittmatter, Mauro Sosa, Giulia Piglionico, Julio Salvaderri, Julia Mouradian.

Frente Libertario Demócrata: Florencia Castro, Mariano Ortiz, Jonatan Poggi, Noemí González, Gladys Calcagni, Javier Eduardo Masi.

Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Fabiana Andrea Furfari, Jonathan Ferreyra, Bernardo Hidalgo, Natalia Elisabeth Sosa, Gerardo Pereyram Andrea Francisca Cruz.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Ricardo Tribiño, Celeste Atiye, María Agostina Teves, Pedro San Martín, María Cornejo, Andrés Fuenzalida.

Partido de los Jubilados: Luis Sánchez, Elba Gómez, César Pacheco, Daniela Gabardos Iván Alberti, Mariel Olmedo.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Godoy Cruz

El Concejo godoycruceño tiene 12 bancas: 8 de la UCR, 1 del PRO, 1 del Partido Verde, 1 de la Coalición Cívica - ARI, y 1 del PJ.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 4 bancas de la UCR (la de Marcela Fernández, Pedro San Martín, Marianella Araya y Marcelo Corti) 1 de Libres del Sur (Silvina Anfuso, que ingresó con Cambia Mendoza) y 1 del Frente de Todos - PJ (Martín González).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Fabricio Cuaranta (Cambia Mendoza), Melisa Martínez Malanca (Cambia Mendoza), Jorge Magnaghi (Cambia Mendoza), Noelia Santino (Cambia Mendoza), Francisco Cordón (Partido Verde), Jorge Quiroga (La Unión Mendocina).

Candidatos en la Tercera Sección Electoral

Senadores Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Omar Parisi, Alejandra Pantas, Cecilia Echenique, Manuel Vilte Herrera.

Frente Verde: Ernesto Mancinelli, María Lucero, Daniela Infante, Héctor Campos.

Protectora: Pablo Cazabán, Luciana Arenas, Hernán Pablo Vega, Valeria Luján Toledo.

Frente de Izquierda - Unidad: Rafael Sosa, Marina Quiroga, Érica Alejandra Ponce, Hugo Daniel Ávila.

Frente Libertario Demócrata: Cristian Cuattrochi, Maira Velázquez, Mauricio Morales, Yésica Laura Sánchez,

Provincias Unidas: Vanesa Paola Riera, Claudio Luis Laciar, Rosana Plendoux, Jorge Gustavo Valdéz.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Martín Kerchner, D´Ambroggio Macarena, Silvia Cornejo, Alán Lecea

Partido de los Jubilados: Bruno Oropel, Romina Venegas, Juan Carlos Maldonado, Verónica Giaquinta.

Diputados Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Julio Villafañe, Dana Encinas, Lucila Castro, Ulises Llanes Vignale, Lisandro Vergara.

Frente Verde: Florencia Galvani, Emir Laurel, Raúl González, Norma Lucero, Juani Cavalli.

Protectora: Alberto Ricardo Pont, Nancy Susana Peralta, Fibián Oscar Postizzi, Romina González, Marcelo Oscar Nievas.

Frente de Izquierda - Unidad: Cecilia Soria, Ramiro Gorigoitia, Tania Sabrina Naranjo, Benjamín Maldonado, Gustavo Aguilar.

Frente Libertario Demócrata: Hugo Gottardini, Cristina Pizzurno, Edgardo Vitaliti, Florencia Moya Segura, Marcelo Brescia.

Provincias Unidas: Lula Balsells Miró, Osvaldo Andrés Valdéz, Federico Niemetz, Ludmila Franco, Liliana Noemí Cortez.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Meli Martínez Malanca, Federico Palazzo, Leonardo Mastrangelo, María Fernanda Kaufman, Marcela Granizo.

Partido de los Jubilados: Daniel Sieli, Mónica Elorza, Diego Peralta, Roxana Robledo, Héctor Fredes.

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en Godoy Cruz el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional

Frente Fuerza Justicialista

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Flor Destéfanis

Fernando Ubieta

Frente Verde

Diputados Nacionales

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugar Chappel

Oriana Torres

Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

Carolina Jacky

Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Matas

Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Susana Barros

Fernando Flores

Pamela Miranda

Nahuel Díaz

Lis López

Frente Libertario Demócrata

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Ángeles Bermejo

Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza