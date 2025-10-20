Diego Costarelli acompañó el Festival "El Arte + Allá de la Escuela" en Godoy Cruz

Diego Costarelli: "A Godoy Cruz le importa la inclusión" “Desde Godoy Cruz acompañamos y reconocemos el trabajo de docentes y estudiantes que promueven la educación a través del arte", destacó el jefe comunal.

image Asimismo, agradeció a docentes, directivos y supervisores por el esfuerzo abocado en la iniciativa. “Al Gobierno provincial y al gobierno municipal sí nos importa la inclusión. Tenemos una multiplicidad de acciones concretas que hacemos por la inclusión”, agregó Costarelli.

Festival El Arte + Allá de la Escuela en Godoy Cruz El proyecto de este festival es impulsado por las autoridades de la escuela 2-701 Arte Aplicado ubicada en el departamento de Godoy Cruz. En esta ocasión, la propuesta tuvo un condimento especial, ya que se celebraron los 60 años de la institución.

La propuesta, que sumó una nueva edición, logró conjugar un espacio en el que la creatividad y la expresión artística se convierten en herramientas de aprendizaje.