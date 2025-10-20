20 de octubre de 2025
Diego Costarelli acompañó el Festival "El Arte + Allá de la Escuela" en Godoy Cruz

Diego Costarelli participó de la XI edición del festival educativo en el Cine Teatro Plaza y destacó el compromiso de la comunidad escolar con una educación inclusiva.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente del departamento de Godoy Cruz Diego Costarelli estuvo presente en el XI edición del Festival El Arte + Allá de la Escuela, realizado en el Cine Teatro Plaza. La propuesta, que apunta a difundir e intercambiar códigos artísticos entre estudiantes para que trasciendan los límites escolares, busca impulsar una educación inclusiva para que todos puedan participar.

Diego Costarelli: "A Godoy Cruz le importa la inclusión"

“Desde Godoy Cruz acompañamos y reconocemos el trabajo de docentes y estudiantes que promueven la educación a través del arte", destacó el jefe comunal.

Asimismo, agradeció a docentes, directivos y supervisores por el esfuerzo abocado en la iniciativa. “Al Gobierno provincial y al gobierno municipalnos importa la inclusión. Tenemos una multiplicidad de acciones concretas que hacemos por la inclusión”, agregó Costarelli.

Festival El Arte + Allá de la Escuela en Godoy Cruz

El proyecto de este festival es impulsado por las autoridades de la escuela 2-701 Arte Aplicado ubicada en el departamento de Godoy Cruz. En esta ocasión, la propuesta tuvo un condimento especial, ya que se celebraron los 60 años de la institución.

La propuesta, que sumó una nueva edición, logró conjugar un espacio en el que la creatividad y la expresión artística se convierten en herramientas de aprendizaje.

