20 de octubre de 2025
Sitio Andino
Balance de su gestión

Ramiro Labay deja esta noche la presidencia de la Cámara de Comercio de General Alvear

En el recambio de autoridades de la Cámara de Comercio asumirá la presidencia Germán Herrada, en reemplazo de Ramiro Labay.

Ramiro Labay, presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear.

Foto: Pablo Pérez
Por Sitio Andino Departamentales

Esta noche se llevará a cabo la asamblea de recambio de autoridades en la Cámara de Comercio de General Alvear y será la despedida de Ramiro Labay al frente de la entidad intermedia después de culminar sus dos años de mandato. Noticiero Andino dialogó con el dirigente, quien realizó un balance de lo logrado, las gestiones y las asignaturas pendientes, además confirmó que Germán Herrada será su sucesor.

Labay comentó: "Transitando las últimas horitas como presidente de esta institución. Estoy muy contento de mi parte, de haber transitado estos dos años en la Cámara, la verdad que superó las expectativas, antes de formar parte de esta responsabilidad desconocía el esquema o de que se trataba, pero una vez que comencé a participar, me di cuenta de que es una noble institución que solamente vela por el bienestar general, el desarrollo del departamento y la región. Además, me encontré con un gran grupo humano que siempre te empuja a seguir".

Ramiro Labay cuenta de sus últimas horas en la Cámara de Comercio y realiza un balance de su gestión

Embed - NOCHE DE RECAMBIO DE AUTORIDADES EN LA CÁMARA

