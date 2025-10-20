20 de octubre de 2025
Sitio Andino
Hebe Casado participó en la inauguración de una pista educativa en San Rafael

La vicegobernadora Hebe Casado acompañó la propuesta en San Rafael, que forma parte del programa provincial para enseñar seguridad vial.

Hebe Casado en la pista de educación vial en la escuela República del Chaco.

Hebe Casado en la pista de educación vial en la escuela República del Chaco.

La iniciativa ya ha recorrido distintas escuelas de la provincia y es impulsada por la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas. Se busca con esta actividad inculcar la importancia de la seguridad vial en los estudiantes desde una edad temprana, promoviendo hábitos responsables como peatones y futuros conductores, transmitiendo valores de responsabilidad y respeto por las normas.

Los alumnos participaron en actividades en las que interactuaron con una pista de manejo especialmente diseñada para conocer las normas de tránsito y aplicarlas de forma divertida y didáctica.

La vicegobernadora Hebe Casado expresó al respecto: "Estamos trayendo educación vial para los más chiquititos, con la pista que siempre estuvo en los departamentos del norte y ahora lo hemos traído al sur, la idea es hasta fin de año recorrer diferentes escuelas y que los niños aprendan jugando las señales de tránsito porque ellos son los que terminan siendo los principales motores en educación vial".

Hebe Casado se refirió a la importancia de la educación vial en los más chiquititos

