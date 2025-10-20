20 de octubre de 2025
Sitio Andino
En el límite con Malargüe

Pérdida de control y vuelco en Ruta 144 de San Rafael: una persona lesionada

El conductor resultó ileso, mientras que su acompañante fue asistida con traumatismos leves. Intervino personal policial y sanitario

Accidente en Ruta Nacional 144, entre San Rafael y Malargüe.

Accidente en Ruta Nacional 144, entre San Rafael y Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un nuevo accidente de tránsito se registró esta mañana en la Ruta Nacional 144, en el departamento de San Rafael, una traza vial clave que conecta con Malargüe. Una camioneta volcó mientras se dirigía hacia La Pampa, dejando como saldo una persona ilesa y una mujer con traumatismos leves.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho ocurrió alrededor de las 8:30 en el kilómetro 771 de la Ruta 144, en el tramo comprendido entre los distritos El Sosneado y Las Salinas.

Detalles del accidente en Ruta Nacional 144

La camioneta, una Toyota Hilux que circulaba de sur a norte, perdió el control por razones que aún se investigan y terminó volcando sobre su lateral derecho.

En el vehículo viajaban dos personas: un hombre de 32 años, quien conducía, y una mujer de 33 como acompañante. El conductor no sufrió lesiones, mientras que la mujer presentó un traumatismo leve en el brazo y la parte posterior del lado derecho, por lo que fue asistida por personal del Ministerio de Salud ubicado en El Sosneado.

Tras constatar el estado de salud de ambos ocupantes, se realizaron los procedimientos de rigor, incluyendo el test de alcoholemia, que dio resultado negativo (0,0 gramos de alcohol en sangre).

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de la Dirección Nacional de Vialidad.

