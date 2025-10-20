20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Actualización edilicia en marcha

Con un 90% de avance, Tupungato remodela su módulo sanitario y terminal

La remodelación en Tupungato busca revitalizar uno de los espacios públicos más utilizados, con foco en accesibilidad, funcionalidad y estética.

Remodelación en la terminal de Tupungato.

Remodelación en la terminal de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

Progresan los trabajos en Tupungato de reforma y reestructuración del edificio construido hace casi 40 años, el que presentaba obsolescencia funcional y estética, por lo que urgía una renovación integral, en especial de sus servicios sanitarios contribuyendo a la revalorización de la zona, promoviendo un espacio más agradable y moderno para todas las personas que hacen uso del espacio.

En la actualidad el grupo sanitario contiguo a la infraestructura principal se encuentra en un 90% de su avance, dotado de estructura metálica, platea de hormigón y cerramientos exteriores e interiores resistentes a la humedad; la distribución interior del módulo incluye sanitarios para damas, caballeros y personas con movilidad reducida, equipados con todos los elementos necesarios para garantizar la comodidad y accesibilidad de los usuarios. Además se está ejecutando el techado nuevo completo.

Lee además
El joven es atendido en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán.
Valle de Uco

Tupungato: un choque entre un auto y una moto dejó a un joven de 18 años hospitalizado
Una mujer murió tras volcar con su vehículo, en Tupungato.
iba sin cinturón

Tragedia en Tupungato: una mujer murió tras volcar con su vehículo

La obra en su totalidad busca modernizar y revitalizar una espacio que tiene asidua demanda de la comunidad, tiene como objetivo principal mejorar la infraestructura turística local, preservando así su función como terminal y realzando su imagen para beneficio de visitantes y residentes.

image

Proyecto General en Tupungato

Entre las principales características se destacan: remodelación completa del interior y exterior de la terminal, incluyendo la instalación de aislante termoacústico en el cielorraso, colocación de piso porcelanato y pintura impermeabilizante en la cubierta; mejoras en el exterior de la terminal, como el reemplazo del piso existente por cemento alisado, reparación de bancos y canteros, y posterior pintura para embellecer el entorno.

Durante el desarrollo de la obra de remodelación y construcción del nuevo módulo sanitario en la Terminal de Ómnibus de Tupungato, fue necesario realizar distintas adecuaciones al proyecto original. Con el avance de los trabajos se detectaron aspectos estructurales y técnicos que demandaron ajustes, lo que implicó una reorganización en los plazos y en la planificación general.

Con la continuidad de los trabajos, la Terminal de Ómnibus avanza a buen ritmo hacia una renovación integral que permitirá mejorar la experiencia de uso y revalorizar uno de los espacios públicos más transitados del departamento.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025 en Tupungato: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El aniversario de Tupungato se acerca y el Municipio convoca a participar de los festejos

Godoy Cruz renovó la plaza Monte Balbano y promueve el encuentro vecinal

El MMAMM inaugura Pieza, la primera tienda de arte y diseño en un museo mendocino

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 20 al 25 de octubre y los valores

Se reacomoda el Concejo Deliberante de Malargüe con la creación de otro bloque radical

Tunuyán celebró el trabajo de sus talleres municipales con actividades en todos los CIC

La Feria Franca de San Rafael amplía su oferta con vinos, quesos y aceite de oliva locales

LO QUE SE LEE AHORA
La garrafa en tu barrio: el cronograma del 20 al 25 de octubre y los valores
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 20 al 25 de octubre y los valores

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2398 y números ganadores del domingo 19 de octubre

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

¿Quién gana en las encuestas? La imagen de Javier Milei y la lucha con Fuerza Patria
A días de las elecciones

¿Quién gana en las encuestas? La imagen de Javier Milei y la lucha con Fuerza Patria

Te Puede Interesar

Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al consumo digital.
Balance negativo

Día de la Madre, en baja: la FEM cuestiona las cifras y pide adaptar la medición al "consumo digital"

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos
salvataje

El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos

Por Sitio Andino Política