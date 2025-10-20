Con un 90% de avance, Tupungato remodela su módulo sanitario y terminal

Remodelación en la terminal de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales







Progresan los trabajos en Tupungato de reforma y reestructuración del edificio construido hace casi 40 años, el que presentaba obsolescencia funcional y estética, por lo que urgía una renovación integral, en especial de sus servicios sanitarios contribuyendo a la revalorización de la zona, promoviendo un espacio más agradable y moderno para todas las personas que hacen uso del espacio.

En la actualidad el grupo sanitario contiguo a la infraestructura principal se encuentra en un 90% de su avance, dotado de estructura metálica, platea de hormigón y cerramientos exteriores e interiores resistentes a la humedad; la distribución interior del módulo incluye sanitarios para damas, caballeros y personas con movilidad reducida, equipados con todos los elementos necesarios para garantizar la comodidad y accesibilidad de los usuarios. Además se está ejecutando el techado nuevo completo.

La obra en su totalidad busca modernizar y revitalizar una espacio que tiene asidua demanda de la comunidad, tiene como objetivo principal mejorar la infraestructura turística local, preservando así su función como terminal y realzando su imagen para beneficio de visitantes y residentes.

image Proyecto General en Tupungato Entre las principales características se destacan: remodelación completa del interior y exterior de la terminal, incluyendo la instalación de aislante termoacústico en el cielorraso, colocación de piso porcelanato y pintura impermeabilizante en la cubierta; mejoras en el exterior de la terminal, como el reemplazo del piso existente por cemento alisado, reparación de bancos y canteros, y posterior pintura para embellecer el entorno.

Durante el desarrollo de la obra de remodelación y construcción del nuevo módulo sanitario en la Terminal de Ómnibus de Tupungato, fue necesario realizar distintas adecuaciones al proyecto original. Con el avance de los trabajos se detectaron aspectos estructurales y técnicos que demandaron ajustes, lo que implicó una reorganización en los plazos y en la planificación general. Con la continuidad de los trabajos, la Terminal de Ómnibus avanza a buen ritmo hacia una renovación integral que permitirá mejorar la experiencia de uso y revalorizar uno de los espacios públicos más transitados del departamento.

Compartí la nota:







