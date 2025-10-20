"San Rafael, sus encantos y sus sabores": la feria que lleva al sur mendocino a Buenos Aires

San Rafael promociona el turismo en el país.

Por Sitio Andino Departamentales







San Rafael se mantiene como uno de los principales destinos turísticos de Argentina gracias a un fuerte trabajo conjunto entre el Municipio y el sector privado. Con el objetivo de seguir posicionándose como una opción para los futuros fines de semana largo y vacaciones, se vienen varias estrategias promocionales en turismo.

Una de ellas será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el corazón del microcentro porteño se llevará a cabo la jornada “San Rafael, Sus encantos y Sus Sabores”, una feria que reúne a productores, emprendedores y artesanos del sur mendocino.

El evento se lleva a cabo en la Casa de San Rafael en Buenos Aires (Callao 445, CABA) en horario de 10.00 a 19.00 horas. Los asistentes tendrán la posibilidad de conocer y adquirir productos regionales, vinos, artesanías, entre otros.

Promoción santafesina de la campaña de San Rafael Al unísono, equipos de la Dirección de Turismo junto a la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo estarán realizando la presentación de la campaña “San Rafael, Buena Vida” en dos mercados estratégicos: Rosario y Santa Fe

Las presentaciones tendrán lugar el martes 21 de octubre a las 19 horas en Rosario y el viernes 24 al mediodía en la Ciudad de Santa Fe. En los encuentros se expondrán las propuestas turísticas que tiene San Rafael para ofrecer, acompañada de degustaciones y entrega de merchandising.