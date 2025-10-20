20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Promoción nacional

"San Rafael, sus encantos y sus sabores": la feria que lleva al sur mendocino a Buenos Aires

La Casa de San Rafael en CABA será sede de una jornada que reunirá a productores, emprendedores y artesanos locales.

San Rafael promociona el turismo en el país.

San Rafael promociona el turismo en el país.

Por Sitio Andino Departamentales

San Rafael se mantiene como uno de los principales destinos turísticos de Argentina gracias a un fuerte trabajo conjunto entre el Municipio y el sector privado. Con el objetivo de seguir posicionándose como una opción para los futuros fines de semana largo y vacaciones, se vienen varias estrategias promocionales en turismo.

Una de ellas será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el corazón del microcentro porteño se llevará a cabo la jornada “San Rafael, Sus encantos y Sus Sabores”, una feria que reúne a productores, emprendedores y artesanos del sur mendocino.

Lee además
Accidente en Ruta Nacional 144, entre San Rafael y Malargüe.
En el límite con Malargüe

Pérdida de control y vuelco en Ruta 144 de San Rafael: una persona lesionada
Escuela Pascual Iaccarini en San Rafael. video
85 años de historia

Una tradición que une generaciones en San Rafael estará de aniversario en octubre

El evento se lleva a cabo en la Casa de San Rafael en Buenos Aires (Callao 445, CABA) en horario de 10.00 a 19.00 horas. Los asistentes tendrán la posibilidad de conocer y adquirir productos regionales, vinos, artesanías, entre otros.

Promoción santafesina de la campaña de San Rafael

Al unísono, equipos de la Dirección de Turismo junto a la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo estarán realizando la presentación de la campaña “San Rafael, Buena Vida” en dos mercados estratégicos: Rosario y Santa Fe

Las presentaciones tendrán lugar el martes 21 de octubre a las 19 horas en Rosario y el viernes 24 al mediodía en la Ciudad de Santa Fe. En los encuentros se expondrán las propuestas turísticas que tiene San Rafael para ofrecer, acompañada de degustaciones y entrega de merchandising.

Temas
Seguí leyendo

De Disney a San Rafael: Jonatan Loidi revela cómo crear experiencias mágicas en las empresas

Una conductora dio positivo en alcoholemia, volcó y cayó a un canal en San Rafael

La Feria Franca de San Rafael amplía su oferta con vinos, quesos y aceite de oliva locales

Un impactante accidente en San Rafael dejó a un conductor grave

Golpe al narcotráfico en Mendoza: cuatro detenidos y droga incautada

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Jóvenes de San Rafael salieron a las calles para fomentar una conducción más segura

Reabrieron completamente el Cañón del Atuel tras las obras de recuperación del camino

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente en Ruta Nacional 144, entre San Rafael y Malargüe.
En el límite con Malargüe

Pérdida de control y vuelco en Ruta 144 de San Rafael: una persona lesionada

Las Más Leídas

El fatal hecho ocurrió este domingo en Villa Nueva, Guaymallén
Tragedia

Guaymallén: un hombre se ahogó con un trozo de carne y murió durante un asado del Día de la Madre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas
Agricultura

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas

Se viene otra jornada calurosa en Mendoza este lunes.
El clima

Caluroso y Zonda en algunos sectores: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo: El equilibrio fiscal no garantiza el crecimiento por sí solo
Casa Rosada

Cornejo en el Consejo de Mayo: "El equilibrio fiscal no garantiza el crecimiento por sí solo"

Por Sitio Andino Política
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump
En Miami

Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump

Por Sitio Andino Política