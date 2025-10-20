Lavalle celebró su historia y su gente en el 228° aniversario del departamento

Lavalle celebró este lunes el aniversario 228° del departamento , en honor a su Patrono Civil, Juan Galo Lavalle . Durante una semana la comunidad disfrutó propuestas culturales, artísticas, educativas y deportivas que congregaron a miles de vecinos y vecinas en los festejos.

El acto protocolar inició con la participación de banderas escolares, en el marco de marchas ofrecidas por agrupaciones militares presentes. La ofrenda floral, en honor a Juan Galo Lavalle, fue realizada por el Intendente Edgardo González , acompañado por la Reina departamental Victoria Herrera, la Flor departamental de la Tradición, Bianca Valdez, la supervisora escolar Sonia Acosta y un Representante de las agrupaciones gauchas locales.

Durante el discurso, el jefe comunal agradeció a las instituciones educativas y de las fuerzas de seguridad. Saludó a las madres y destacó su aporte al crecimiento de la comunidad. Mencionó el trabajo conjunto y esfuerzo en la administración de los recursos para concluir obras como las viviendas, la terminal de Costa de Araujo y el bulevard.

Además, González destacó el trabajo de acondicionamiento en más de 83 mil metros en calles rurales y barrios para una mejor circulación , la incorporación de cámaras de seguridad y el sistema de alarma comunitaria, el recambio de más de 450 luminarias led. También, resultó que la gestión llegó a los sectores más alejados del secano con el programa “Más Cerca Tuyo”.

image

La mañana de celebración se tiñó de celeste y blanco durante el desfile cívico-militar. Una amplia participación que congregó a más de 70 instituciones educativas, grupos de adultos mayores, bailarines de distintas escuelas, agrupaciones gauchas y representantes de diversas disciplinas deportivas, junto a los bomberos y gran despliegue de las fuerzas de seguridad militares.

El Intendente Edgardo González estuvo acompañando por su equipo de gobierno, Intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, Disputado provincial Gerardo Vaquer, Director provincial de Adulto Mayor, Lucas Luppo, Presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Parés Martino, y concejales de distintos bloques y autoridades escolares de las Supervisiones de Secciones 5, 6, 10 y 51. También, las Supervisiones de CCT y de Escuelas Artísticas Vocacionales.

image

Participaron de la jornada la Reina Departamental, Victoria Herrera, y su virreina, Ayelén Siliprandi, Reinas provinciales de los Festivales; del Melón y la Sandía, Julieta Ramos, y del Cosechador, Guadalupe Cádiz, Rey y Reina provincial del Adulto Mayor Raúl Montenegro y Susana Mayorga. Y la Flor departamental de la Tradición, Bianca Valdez y Virreina departamental del Adulto Mayor, Beatriz Luna.

Una semana de festejos en Lavalle

La semana comenzó en el Parque Nativo con las exposiciones "Lavalle Proyecta" y "Lavalle Baila", que presentaron danzas de escuelas y academias locales, así como videos escolares para concientizar sobre el cuidado del ambiente. Además, se llevaron a cabo diversas actividades como una maratón comunitaria, batalla de DJs y exhibiciones deportivas.

image

Misa, procesión y Fogón cultural en Lavalle

El sábado, se realizó la misa y procesión de la Virgen del Rosario hacia la parroquia de Tulumaya, con una gran convocatoria de fieles y vecinos.

La jornada culminó con el "Fogón Cultural", que llenó la plaza departamental de música y danza con artistas destacados, como; Labriegos, Marca registrada, Ariscos, Celeste Fredes, Arrieros del Alba, Ballet Folclórico Municipal, Amuray y Ballet Herencia Criolla.

image

Festejos Día de la Madre en Lavalle

El domingo, en vísperas del 20, fecha del aniversario, el municipio rindió homenaje a las madres con un espectáculo artístico en la plaza departamental. Miles de mujeres, acompañadas de sus familias, disfrutaron de un programa que incluyó música, danza y sorteos. El Intendente durante el festejo mencionó la importancia de la familia y el papel esencial de las madres en la comunidad.

Los artistas que hicieron vibrar al público con su talento y energía fueron Mendukos, La Klave, Antonio Romera, Amadeo Manzilla, el Tributo a Abel Pintos, Facu y Exe, Silvana Cascardo y Hugo Torrente.

La Semana de Lavalle no solo celebró a su Patrono Civil, sino que también el compromiso y el orgullo del trabajo conjunto.