Emoción, fe y danzas en una nueva edición de la fiesta patronal de Lavalle

En Lavalle , Lagunas del Rosario recibió a miles de fieles y visitantes en torno los festejos patronales de la Virgen del Rosario . La emblemática "Catedral del desierto" , un año más, fue el centro de reunión de quienes depositan sus esperanzas y agradecimientos a la "virgencita de las Lagunas" . La fe se mezcló con la música, danza y calidez del pueblo .

Las celebraciones religiosas centrales, encabezadas por el sacerdote Carlos Salomone, iniciaron el sábado con el rezo de la novena, hubo bautismos y misas. Un momento especial fue el arribo de la peregrinación gaucha, y su bendición, luego de recorrer más de 100 km a caballo , desde la ciudad Tulumaya hasta la capilla.

El domingo, concentró el acto principal: misa y procesión, presidida por el monseñor Marcelo Colombo. Durante su omilía, el arzobispo alentó a quienes toman las decisiones a ver en la sociedad a las personas de manera integral y no como estadísticas, pensando en el bien común.

La música y la danza folklórica fueron el atractivo de las noches laguneras. Los convocantes espectáculos artísticos de folclore contaron con la actuación de Munay, Tres para el Canto, Mateo Villegas, Natasha Gómez, Ritmo de Amanecer, Melodía Huarpe, Acorde Campero, Así no más, el ballet local Pañuelos de mi Tierra, la escuela de danza de la Federación Gaucha y el ballet Raíces de mi Pueblo .

Y como es tradicional, los bordos negros se colmaron de los bodegones preparados para ofrecer comidas típicas y al paso. Las artesanías autóctonas tuvieron su espacio para exposición y venta de sus piezas.

El municipio abrió el museo de sitio para mostrar la historia del lugar, también estuvo brindando información turística y cultural del departamento. Además, colocó un punto de ecocanje para promover el cuidado y limpieza del lugar. Quienes se comprometieron con la tarea participaron del sorteo por una bicicleta.

Autoridades presentes en Lavalle

El Intendente Edgardo González acompañó las celebraciones junto a su equipo de gobierno, compartiendo con presidentes de las comunidades huarpes, concejales, autoridades policiales y escolares de la zona. También, la fiesta contó con la presencia de la Reina departamental de la Vendimia, Victoria Herrera, la virreina, Ayelén Siliprandi, la Flor de la Tradición Bianca Valdez y la Primera Paisana de la Tradición, Camila Heredia.

La Municipalidad de Lavalle en conjunto con la Comisión de la Capilla y la Comunidad Huarpe, trabajaron para que todo se desarrollara en un clima de alegría, respeto y unión para rendir homenaje a la Virgen.

Una vez más, Lagunas del Rosario mostró la fuerza de sus tradiciones. Uno de los puntos más entrañables de la fe y la cultura popular lavallina.