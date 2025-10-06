Nancy Griffoni en Aconcagua Radio: "Con la SUBE podremos acceder a un montón de beneficios"

La directora de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Lavalle, Nancy Giffrone, habló en Aconcagua Radio. Foto: Yemel Fil

Lavalle se suma al sistema SUBE: cuándo comenzará a funcionar "Este fin de semana se ha realizado la instalación de las centrales expendedoras del boleto en las unidades. Calculamos que a partir del miércoles o del viernes ya van a poder estar operando", afirmó Griffoni en una reciente entrevista. Con esta nueva modalidad, los recorridos que conectan Lavalle con la Ciudad de Mendoza y otros puntos cercanos podrán utilizar la SUBE, a excepción de los servicios que llegan a la zona no irrigada.

El costo del pasaje se mantendrá en 2.800 pesos, lo que representa una continuidad respecto al precio actual. Griffoni destacó que este cambio permitirá a los usuarios acceder a más beneficios, tal como sucede en el área metropolitana. Uno de ellos es el sistema de transbordo por 90 minutos, que resulta en un ahorro significativo para los pasajeros que deben realizar múltiples cambios en su trayecto, como estudiantes y personas que trabajan en la ciudad.

micros Lavalle - 414776 Usuarios de Lavalle podrán acceder a los beneficios que dispone SUBE, como son el de Trasbordo o Usuario frecuente, entre otros. Foto: Archivo. Un cambio histórico para el transporte público de Lavalle Actualmente, Lavalle es el único departamento de Mendoza que experimenta esta transición, dado que no se había realizado una licitación nueva de transporte en los últimos 15 años, explicó Griffoni. Esto ha presentado un escenario complicado para el desarrollo de un sistema eficiente que se ajuste a las necesidades de los ciudadanos.

Adicionalmente, la funcionaria mencionó que el sistema SUBE permitirá a los usuarios acceder a información en tiempo real sobre los colectivos, algo que era difícil de obtener anteriormente. "Actualmente, para saber los horarios del servicio de transporte público tenías que venir hasta la terminal o confiar en aplicaciones no oficiales, lo que generaba desconexión y complicaciones", aclaró. Una mejora esperada por cientos de usuarios Este avance tecnológico podría transformar la experiencia de más de 700 usuarios mensuales que utilizan el transporte público de Lavalle, brindando un acceso más fácil y seguro a las opciones de movilidad en la región. Asimismo, la comunidad continúa a la expectativa de que la implementación del sistema SUBE pueda ir acompañada de mejoras progresivas en la infraestructura del transporte local.