General Alvear: decomisaron carne en mal estado que iba a ser distribuida en una escuela

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Ganadería, llevó a cabo un nuevo decomiso de 670 kilos, carne bovina y pollo en General Alvear. Fue tras un operativo que se llevó a cabo de manera conjunta con la Policía Rural de Mendoza, así lo confirmó Roberto Ríos, director de ganadería de la provincia. “Cuando se detectan estos casos, donde no se cumple con ninguna de las normativas específicas de traslado en materia de higiene y refrigeración, la dirección tiene el poder de decomisar la mercadería para su posterior desnaturalización”, aseguró.