Sitio Andino
General Alvear: decomisaron carne en mal estado que iba a ser distribuida en una escuela

El Ministerio de Producción y la Policía Rural secuestraron más de media tonelada de carne y pollo en un control realizado en General Alvear.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Ganadería, llevó a cabo un nuevo decomiso de 670 kilos, carne bovina y pollo en General Alvear. Fue tras un operativo que se llevó a cabo de manera conjunta con la Policía Rural de Mendoza, así lo confirmó Roberto Ríos, director de ganadería de la provincia. “Cuando se detectan estos casos, donde no se cumple con ninguna de las normativas específicas de traslado en materia de higiene y refrigeración, la dirección tiene el poder de decomisar la mercadería para su posterior desnaturalización”, aseguró.

Ríos comentó que se trataba de carne molida, junto con carne de pollo que se trasladaba en un vehículo inhabilitado y cuyo destino era una escuela del medio, lo cual resulta una agravante. Además, el Director de Ganadería comentó, "estamos haciendo normalmente controles de rutina, trabajando firme contra el abigeato y las malas prácticas".

Una vez incautada, la mercadería pasa por un proceso de desnaturalización química, que la vuelve inutilizable para el consumo. Posteriormente, los restos son enterrados en el basurero municipal de General Alvear, donde se completa su descomposición natural.

