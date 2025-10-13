Manejaba en contramano por Mitre de Guaymallén y mató a un motociclista

Grave acicdente vial provocó la muerte de un motociclista, en Guaymallén.

Un trágico accidente vial provocó la muerte de un motociclista cuando una camioneta que circulaba en contramano por calle Mitre de San José, Guaymallén , embistió a una moto , provocando el fallecimiento de uno de los ocupantes de ese rodado, en tanto que su acompañante sufrió heridas de suma gravedad.

El siniestro ocurrió cerca de las 3 de este lunes en Mitre y Saavedra de San José, Guaymallén , y la víctima fatal fue identificada como Oscar Emanuel Breccia (30).

Atención descentralizada Guaymallén acerca sus servicios a los vecinos con una nueva edición de "Muni Exprés"

Identidad y diversidad cultural Guaymallén concluye su celebración de la nueva edición de la Fiesta de las Colectividades

De acuerdo a las primeras informaciones , la camioneta era conducida por un hombre de 53 años, domiciliado en San Carlos e identificado como Lisandro Luffi, quien arrojó resultado negativo en el control de alcoholemia. El individuo quedó demorado.

La reconstrucción del siniestro indica que Luffi manejaba una camioneta Toyota Hilux, patente KWJ682, por Mitre al sur y al llegar al cruce con Saavedra, embistió a una moto que hacía lo suyo por esa arteria, de oeste a este. Parte de esta secuencia quedó captada por una cámara de seguridad.

La violencia del impacto provocó que los dos ocupantes del rodado menor quedaran tendidos en la vía pública, con graves heridas.

Al lugar llegaron distintas ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, pero los médicos, lamentablemente, no pudieron hacer nada para salvar la vida de Breccia, quien ya había fallecido.

Por su parte, su acompañante, Alejandro Mansilla (29), fue asistido en el lugar y derivado de urgencia al hospital Central, donde le diagnosticaron politraumatismos graves.

En la escena del accidente vial trabajó Tránsito Municipal, Policía Científica y efectivos de la jurisdicción.

El control de alcoholemia al conductor de la camioneta arrojó resultado negativo, aunque por su conducta quedó aprehendido a disposición de la fiscalía de tránsito en turno. En las próximas horas se definirá su situación procesal.