Guaymallén concluye su celebración de la nueva edición de la Fiesta de las Colectividades

Guaymallén vuelve a convertirse en un punto de encuentro de culturas con esta nueva edición de la Fiesta y Encuentro de las Colectividades de Mendoza , que se desarrolla desde el pasado jueves hasta este sábado 11 de octubre, en el corazón del Boulevard Dorrego , entre Comandante Espora y Juan B. Justo.

El evento, que lleva más de 20 ediciones , celebra la identidad multicultural del departamento con el tradicional desfile de colectividades, bailes típicos, gastronomía de distintos rincones del planeta y un patio de artesanos que exhibe el talento emprendedor local.

Durante la primera jornada, que tuvo lugar el jueves, se realizó el brindis inaugural entre autoridades y representantes de cada colectividad. En ese marco, el intendente Marcos Calvente destacó que “en Guaymallén nos hace únicos justamente esa unión de diferentes colectividades que aportan lo mejor de cada tierra y se unen en el trabajo y la celebración en familia”.

Acompañaron el desfile el subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca , y la directora de Cultura de Guaymallén, Carolina Vico .

image

Más de 20 países presentes en Guaymallén

En esta edición, más de 20 países y regiones —entre ellos India, Japón, Sicilia, Eslovenia, México, San Marino, Irlanda, Murcia, Colombia, Grecia, España, Perú, Corea del Sur, Francia, Croacia, Bolivia, Chile, Alemania, Suiza, Brasil, Venezuela y Argentina— comparten su riqueza cultural a través de stands gastronómicos, degustaciones, trajes típicos y espectáculos que invitan a recorrer el mundo sin salir del departamento.

image

Además, el encuentro incluye un paseo de artesanos, stands de bodegas y cervecerías artesanales, y la participación de emprendedores locales, junto a propuestas institucionales con actividades interactivas.

El escenario central, ubicado en el playón deportivo de Moldes y Dorrego, ofrece desde las 20 h una variada grilla artística con música y danzas típicas.

image

Grilla artística de sábado 11 de octubre en Guaymallén