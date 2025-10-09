Guaymallén acerca sus servicios a los vecinos con una nueva edición de "Muni Exprés"

Continúa la nueva propuesta del Municipio de Guaymallén en la que se ofrecen servicios sanitarios, veterinarios, Registro Civil, actividades culturales y deportivas, asesoramiento para acceder a Impulsamos Guaymallén, a programas sociales, de empleo, Alerta comunitaria, botón de pánico de comercios, entre otros.
Del 13 al 17 de octubre Muni Exprés estará en el distritoLos Corralitos: Tras cuatro exitosas semanas, el programa que lleva los servicios municipales a tu barrio llega al salón de usos múltiples municipal del Barrio Los Olivos. Allí los vecinos podrán acceder a servicios de la Municipalidad de Guaymallén, tales como atención pediátrica y ginecológica, la castración de sus mascotas, la colocación de chip para perros peligrosos, Registro Civil Móvil e información sobre programas y educación ambiental.