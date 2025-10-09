9 de octubre de 2025
Sitio Andino
Atención descentralizada

Guaymallén acerca sus servicios a los vecinos con una nueva edición de "Muni Exprés"

El Municipio de Guaymallén continúa fortaleciendo el vínculo con los vecinos a través de este programa de servicios sanitarios, sociales y recreativos.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Continúa la nueva propuesta del Municipio de Guaymallén en la que se ofrecen servicios sanitarios, veterinarios, Registro Civil, actividades culturales y deportivas, asesoramiento para acceder a Impulsamos Guaymallén, a programas sociales, de empleo, Alerta comunitaria, botón de pánico de comercios, entre otros.

Del 13 al 17 de octubre Muni Exprés estará en el distrito Los Corralitos: Tras cuatro exitosas semanas, el programa que lleva los servicios municipales a tu barrio llega al salón de usos múltiples municipal del Barrio Los Olivos. Allí los vecinos podrán acceder a servicios de la Municipalidad de Guaymallén, tales como atención pediátrica y ginecológica, la castración de sus mascotas, la colocación de chip para perros peligrosos, Registro Civil Móvil e información sobre programas y educación ambiental.

Del 6 al 9 de octubre Muni Exprés estuvo en la Subdelegación de Jesús Nazareno – San Francisco del Monte (Cerro Catedral 5755 – Barrio Los Pino distrito Jesús Nazareno).

image

Qué servicios estarán disponibles en Guaymallén

  • Móvil de Salud
  • Testeos de signos vitales y de VIH
  • Vacunación de calendario
  • Móvil veterinario
  • Vacunación antirrábica
  • Desparasitaciones
  • Entrega de raticida
  • Gestión de desinfecciones, desinsectaciones, desratizaciones
  • Registro Civil Móvil
  • Asesoramiento de Programas Sociales
  • La garrafa en tú barrio
  • Asesoramiento del Programa Impulsamos Guaymallén
  • Asesoramiento de Programas de Empleo
  • Educación vial
  • Orientación Vocacional
  • Alerta Comunitaria
  • Botón pánico comercios
  • Educación ambiental
  • Actividades Culturales y Deportivas
image

Áreas involucradas

Municipalidad de Guaymallén: Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Comercial, Educación y Deportes, Cultura y Turismo, Ambiente, Delegaciones, Servicios Comunitarios.

Gobierno de Mendoza: Área Sanitaria de Guaymallén.

