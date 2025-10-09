Guaymallén acerca sus servicios a los vecinos con una nueva edición de "Muni Exprés"

Por Sitio Andino Departamentales







Continúa la nueva propuesta del Municipio de Guaymallén en la que se ofrecen servicios sanitarios, veterinarios, Registro Civil, actividades culturales y deportivas, asesoramiento para acceder a Impulsamos Guaymallén, a programas sociales, de empleo, Alerta comunitaria, botón de pánico de comercios, entre otros.

Del 13 al 17 de octubre Muni Exprés estará en el distrito Los Corralitos: Tras cuatro exitosas semanas, el programa que lleva los servicios municipales a tu barrio llega al salón de usos múltiples municipal del Barrio Los Olivos. Allí los vecinos podrán acceder a servicios de la Municipalidad de Guaymallén, tales como atención pediátrica y ginecológica, la castración de sus mascotas, la colocación de chip para perros peligrosos, Registro Civil Móvil e información sobre programas y educación ambiental.

Del 6 al 9 de octubre Muni Exprés estuvo en la Subdelegación de Jesús Nazareno – San Francisco del Monte (Cerro Catedral 5755 – Barrio Los Pino distrito Jesús Nazareno).

Qué servicios estarán disponibles en Guaymallén Móvil de Salud

Testeos de signos vitales y de VIH

Vacunación de calendario

Móvil veterinario

Vacunación antirrábica

Desparasitaciones

Entrega de raticida

Gestión de desinfecciones, desinsectaciones, desratizaciones

Registro Civil Móvil

Asesoramiento de Programas Sociales

La garrafa en tú barrio

Asesoramiento del Programa Impulsamos Guaymallén

Asesoramiento de Programas de Empleo

Educación vial

Orientación Vocacional

Alerta Comunitaria

Botón pánico comercios

Educación ambiental

Actividades Culturales y Deportivas
Áreas involucradas

Municipalidad de Guaymallén: Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Comercial, Educación y Deportes, Cultura y Turismo, Ambiente, Delegaciones, Servicios Comunitarios. Gobierno de Mendoza: Área Sanitaria de Guaymallén.