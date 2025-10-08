8 de octubre de 2025
Lo atacaron en Guaymallén, le dieron un puntazo y lo abandonaron en un descampado

Un hombre de 39 años fue víctima de una brutal agresión en calle Congreso de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén. No hay detenidos.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, en Guaymallén.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, en Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 39 años fue atacado a puñaladas en Guaymallén y tras ser agredido, quedo abandonado en un descampado de ese departamento, donde vecinos y policías lo asistieron para luego trasladarlo a un hospital, lugar en el que ahora intenta salvar su vida.

La agresión ocurrió a las 4.30 de este miércoles en calle Congreso de Rodeo de la Cruz, y la víctima -de quien se reserva su identidad- quedó internada con un estado de salud delicado, en tanto que en la mañana de este miércoles iba a ser operada.

Por el caso no hay detenidos y efectivos de investigaciones intentaban encontrar datos relevantes para intentar identificar a los autores de la agresión.

Lo atacaron en Guaymallén, le dieron un puntazo y lo abandonaron en un descampado

Según las primeras informaciones, el llamado al 911 de un vecino permitió a las autoridades encontrar al hombre, tendido en un descampado, sobre calle Congreso, con una grave herida de arma blanca en su espalda.

Los efectivos asistieron al damnificado junto a vecinos, y minutos después una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado lo trasladó al Hospital Central.

En el centro asistencial indicaron que el paciente presentaba una herida de arma blanca en el tórax, región lumbar, y también en sus brazos. Por esto fue ingresado, de inmediato, al quirófano.

Mientras se espera por la evolución del herido, la policía investiga cómo ocurrió la agresión.

Trascendió que el acusado tiene antecedentes por comercio de estupefacientes, lesiones leves, abuso sexual simple y amenazas. Ahora los detectives intentar confirmar si la agresión está vinculada a algunos de estos expedientes.

Por el momento no hay detenidos.

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

Las maniobras, permitieron reforzar la presencia policial en la vía pública y desactivar diversos ilícitos
Operativo coordinado

Operativos policiales en Mendoza: detenidos, vehículos recuperados y droga incautada

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cuál es la multa por no votar?

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

Por Natalia Mantineo
Por Pablo Segura
Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles. Imagen ilustrativa
Emergencia fitosanitaria

Tras la tragedia, Maipú municipio comenzó con la erradicación de más de 300 árboles

Por Sitio Andino Departamentales