Lo atacaron en Guaymallén, le dieron un puntazo y lo abandonaron en un descampado

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, en Guaymallén.

Un hombre de 39 años fue atacado a puñaladas en Guaymallén y tras ser agredido, quedo abandonado en un descampado de ese departamento, donde vecinos y policías lo asistieron para luego trasladarlo a un hospital, lugar en el que ahora intenta salvar su vida.

La agresión ocurrió a las 4.30 de este miércoles en calle Congreso de Rodeo de la Cruz, y la víctima -de quien se reserva su identidad- quedó internada con un estado de salud delicado, en tanto que en la mañana de este miércoles iba a ser operada.

Por el caso no hay detenidos y efectivos de investigaciones intentaban encontrar datos relevantes para intentar identificar a los autores de la agresión.

Según las primeras informaciones, el llamado al 911 de un vecino permitió a las autoridades encontrar al hombre, tendido en un descampado, sobre calle Congreso, con una grave herida de arma blanca en su espalda.

Los efectivos asistieron al damnificado junto a vecinos, y minutos después una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado lo trasladó al Hospital Central.

En el centro asistencial indicaron que el paciente presentaba una herida de arma blanca en el tórax, región lumbar, y también en sus brazos. Por esto fue ingresado, de inmediato, al quirófano.

Mientras se espera por la evolución del herido, la policía investiga cómo ocurrió la agresión.

Trascendió que el acusado tiene antecedentes por comercio de estupefacientes, lesiones leves, abuso sexual simple y amenazas. Ahora los detectives intentar confirmar si la agresión está vinculada a algunos de estos expedientes.

Por el momento no hay detenidos.