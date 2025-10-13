OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza.

La Obra Social de Empleados Públicos ( OSEP) de la provincia de Mendoza dio un paso fundamental hacia la modernización de sus servicios de salud con la aprobación del servicio de Teleconsulta, que busca ofrecer a los más de 400.000 afiliados una nueva y ágil alternativa para acceder a la atención médica.
La implementación de la Teleconsulta, una de las modalidades más importantes de la Telemedicina, permitirá a los afiliados optar por consultas a distancia con profesionales de la salud a través de plataformas digitales, evitando traslados y optimizando tiempos y costos, en un claro enfoque en la accesibilidad y la eficiencia.
OSEP se moderniza: incorpora la Teleconsulta
De acuerdo con lo reportado en la Resolución N° 1117, publicada este lunes en el Boletín Oficiall, el nuevo servicio iniciará su implementación enfocándose en la Atención Primaria y Salud Mental, áreas esenciales para la población. Las especialidades convocadas en esta primera etapa son:
Medicina General.
Clínica Médica.
Pediatría.
Salud Mental (Psicología de Urgencia).
Este sistema operará bajo la modalidad de demanda espontánea, con disponibilidad exigida de 24 horas al día, 7 días a la semana (24/7), garantizando una respuesta inmediata a las necesidades de los afiliados.
Modalidad de prestación y costos
La Teleconsulta se convierte en una opción voluntaria para el afiliado, complementando la red de atención presencial ya existente (Efectores Propios, Hospitales Públicos y Libre Elección).
Costo para el afiliado: el valor de la prestación se fijará en el 50% del valor total de la Consulta Médica General del Gran Mendoza vigente en el sistema SISAO. Este monto será abonado directamente por el afiliado al prestador a través de los medios de pago que este defina.
Sin erogación para OSEP: se destaca que este nuevo servicio no implicará un costo adicional ni provisión de equipamiento informático para la Obra Social.
Proceso de convocatoria y requisitos para prestadores
El proceso se enmarca en las disposiciones de la Resolución HD-2024-1083. La convocatoria pública para los prestadores interesados está en curso y se extenderá hasta el 24 de octubre de 2025.
Los prestadores que se postulen deberán garantizar rigurosos estándares de calidad y seguridad, incluyendo:
Uso de Plataformas de Teleconsulta registradas y habilitadas en el Ministerio de Salud de la Nación.
Implementación de Firma Digital Remota para recetas y documentos.
Obtención de Consentimiento Informado Digital del paciente.
Registro de la consulta en la Historia Clínica Digital.
Cumplimiento estricto de las Políticas de ciberseguridad y confidencialidad.
Provisión de una plataforma digital para la atención remota.
Criterios de selección y contratación
Una Comisión Evaluadora Interdisciplinaria, compuesta por distintas áreas de OSEP (Dirección de Salud, Gerencia de Tic's, Asuntos Jurídicos, entre otras), evaluará las propuestas. Se seleccionará un máximo de 3 propuestas bajo criterios como antecedentes, experiencia, cantidad de profesionales médicos y diversidad de medios de pago.
Los prestadores seleccionados firmarán un convenio con una vigencia inicial de doce meses, renovable a criterio de OSEP. La Obra Social implementará un procedimiento de Auditoría y Sanciones para asegurar el correcto cumplimiento del servicio y garantizar la calidad de atención a sus afiliados.
Con esta resolución, OSEP reafirma su compromiso de modernizar sus servicios, asegurando que la salud esté al alcance de todos sus afiliados, independientemente de su ubicación geográfica.