OSEP se moderniza: habilitó la Teleconsulta médica en toda la provincia de Mendoza.

La Obra Social de Empleados Públicos ( OSEP ) de la provincia de Mendoza dio un paso fundamental hacia la modernización de sus servicios de salud con la aprobación del servicio de Teleconsulta , que busca ofrecer a los más de 400.000 afiliados una nueva y ágil alternativa para acceder a la atención médica.

La implementación de la Teleconsulta , una de las modalidades más importantes de la Telemedicina , permitirá a los afiliados optar por consultas a distancia con profesionales de la salud a través de plataformas digitales, evitando traslados y optimizando tiempos y costos, en un claro enfoque en la accesibilidad y la eficiencia.

De acuerdo con lo reportado en la Resolución N° 1117, publicada este lunes en el Boletín Oficiall, el nuevo servicio iniciará su implementación enfocándose en la Atención Primaria y Salud Mental , áreas esenciales para la población. Las especialidades convocadas en esta primera etapa son:

Medicina General.

Clínica Médica.

Pediatría.

Salud Mental (Psicología de Urgencia).

Este sistema operará bajo la modalidad de demanda espontánea, con disponibilidad exigida de 24 horas al día, 7 días a la semana (24/7), garantizando una respuesta inmediata a las necesidades de los afiliados.

Modalidad de prestación y costos

La Teleconsulta se convierte en una opción voluntaria para el afiliado, complementando la red de atención presencial ya existente (Efectores Propios, Hospitales Públicos y Libre Elección).

Costo para el afiliado: el valor de la prestación se fijará en el 50% del valor total de la Consulta Médica General del Gran Mendoza vigente en el sistema SISAO. Este monto será abonado directamente por el afiliado al prestador a través de los medios de pago que este defina.

Sin erogación para OSEP: se destaca que este nuevo servicio no implicará un costo adicional ni provisión de equipamiento informático para la Obra Social.

Proceso de convocatoria y requisitos para prestadores

El proceso se enmarca en las disposiciones de la Resolución HD-2024-1083. La convocatoria pública para los prestadores interesados está en curso y se extenderá hasta el 24 de octubre de 2025.

Los prestadores que se postulen deberán garantizar rigurosos estándares de calidad y seguridad, incluyendo:

Uso de Plataformas de Teleconsulta registradas y habilitadas en el Ministerio de Salud de la Nación.

Implementación de Firma Digital Remota para recetas y documentos.

Obtención de Consentimiento Informado Digital del paciente.

Registro de la consulta en la Historia Clínica Digital .

Cumplimiento estricto de las Políticas de ciberseguridad y confidencialidad .

Provisión de una plataforma digital para la atención remota. image.png La convocatoria para los prestadores de OSEP está abierta hasta el 24 de octubre,

Criterios de selección y contratación

Una Comisión Evaluadora Interdisciplinaria, compuesta por distintas áreas de OSEP (Dirección de Salud, Gerencia de Tic's, Asuntos Jurídicos, entre otras), evaluará las propuestas. Se seleccionará un máximo de 3 propuestas bajo criterios como antecedentes, experiencia, cantidad de profesionales médicos y diversidad de medios de pago.

Los prestadores seleccionados firmarán un convenio con una vigencia inicial de doce meses, renovable a criterio de OSEP. La Obra Social implementará un procedimiento de Auditoría y Sanciones para asegurar el correcto cumplimiento del servicio y garantizar la calidad de atención a sus afiliados.

Con esta resolución, OSEP reafirma su compromiso de modernizar sus servicios, asegurando que la salud esté al alcance de todos sus afiliados, independientemente de su ubicación geográfica.