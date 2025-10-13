Elecciones 2025 en La Paz: estas son las boletas que te encontrarás para votar

El 26 de octubre se realizarán en Mendoza las elecciones 2025, en las que se renovarán cinco bancas de diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos entre los cuatro distritos electorales. También se elegirá la mitad de los concejales en doce departamentos. En esta nota, te contamos qué se vota en La Paz.
La boleta única provincial que habrá en La Paz en las elecciones 2025
La particularidad de este turno electoral es que se utilizará la boleta única, tanto a nivel nacional como provincial, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas y deberá depositarlas en dos urnas diferentes.
En el caso de la local, el modelo en La Paz es el siguiente:
Boleta única La Paz, elecciones 2025 Mendoza
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de La Paz
El concejo paceño tiene 10 bancas: 6 del PJ y 4 de CM.
De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Romina Barrera, Carlos Raed y Noelia Rolón) y 2 deCM (Mayra Ortíz y Fernándo Rojas).
Mientras que seguirán en sus bancas: Gonzalo Arrigo (Partido Justicialista), Ivanna Rosales (Partido Justicialista), Virginia González (Partido Justicialista), Daniel Blanco (UCR-Cambia Mendoza) y Ana Sol Pinto (UCR-Cambia Mendoza).
Candidatos en la Segunda Sección Electoral
Senadores Provinciales
Frente Fuerza Justicialista: Luis Novillo, Luz Llorens, Juan Pablo Gulino, Lorena Guerrero, Luis Zacca.
Frente Verde: Manuel Verdaguer, Analía Pallero, Andrés Rovira, Melisa Del Castillo, Laura Chacón.