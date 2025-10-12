12 de octubre de 2025
El emblema de La Paz y la provincia: el Arco del Desaguadero celebra 89 años

Un 12 de octubre se inauguró oficialmente una de las construcciones más importantes de la provincia de Mendoza. Conocé su historia y origen en esta nota.

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Luis Calizaya

Este 12 de octubre, Mendoza conmemora la inauguración del Arco del Desaguadero, una construcción que cumple 89 años y que hoy es patrimonio del departamento de La Paz. Este emblemático arco da la bienvenida a los visitantes del este del país al límite con San Luis y, tras la reciente restauración, luce completamente renovado con su característico estilo neocolonial.

El Arco del Desaguadero cumple 89 años: así fueron sus orígenes

La histórica estructura se inauguró el 12 de octubre de 1936 y recibió su nombre por el cercano pueblo de Desaguadero, en La Paz. Su construcción fue impulsada por el Plan de Promoción Turística del entonces gobernador Guillermo G. Cano (1935-1938).

Los arquitectos Arturo y Salvador Civit diseñaron la obra, también llamada “arco” por su forma en catenaria, construida en hormigón y destacada como la estructura más alta de la zona.

La Ruta Nacional 7 atraviesa el arco, que sirve como acceso a Mendoza desde San Luis para todo tipo de vehículos. A sus lados se ubican edificios administrativos y servicios, y actualmente es utilizado por organismos de seguridad provincial para el control interprovincial de autos, camiones y colectivos de larga distancia.

Arco del Desaguadero (1)
Planos originales para la construcción del Arco del Desaguadero (1936).

Su estilo neocolonial es uno de sus rasgos distintivos, utilizado también por los mismos arquitectos en la Hostería de Cipolletti y en la Dirección de Pensiones y Jubilaciones de Mendoza. Con el paso de los años, la estructura experimentó cambios, como la transformación de una estación de servicio en un restaurante para viajeros.

Encabezando la construcción por el lado este se encuentra la inscripción de bienvenida junto al Escudo Provincial, con el mensaje: "Bienvenidos a Mendoza, tierra del sol y del buen vino". En 2006, debido a su valor histórico y cultural, fue declarado Patrimonio Cultural de la Provincia.

En 2018, el Arco del Desaguadero fue sometido a trabajos de restauración que incluyeron mejoras en sus servicios y decoración. Tras una inversión superior a los 80 millones de pesos y algunos retrasos, las obras concluyeron a inicios de octubre de 2025, dejando la infraestructura con mejoras notables.

Fuente: Gobierno de Mendoza.

