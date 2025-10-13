"Ejemplo de liderazgo", el elogio de Javier Milei a Trump por la liberación de los rehenes en Israel

"Ejemplo de liderazgo", el elogió de Javier Milei a Trump por la liberación de los rehenes en Israel.

El presidente Javier Mile i elogió a su par de Estados Unidos, Donald Trump , luego de que el grupo Hamas liberara 20 rehenes vivos , secuestrados del 7 de octubre de 2023, y destacó su labor en la negociación por el alto al fuego.

Cumbre en la Casa Blanca Nuevo encuentro Milei–Trump: el presidente argentino será recibido por su par a días de las elecciones

Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio— Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—

En la previa de su decimotercer viaje a Estados Unidos, el libertario expresó: "También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff , para que su familia pueda despedirlo en paz".

Las cálidas palabras de Javier Milei a Trump

"Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo", destacó, y completó: "Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".

El mensaje de Milei llega en las vísperas de la reunión bilateral que el libertario y el republicano celebrarán el próximo martes en la Casa Blanca, a las 12, en el Salón Oval. Además, firmará el libro de honor y protagonizará un encuentro de trabajo con almuerzo incluido. Fuente: NA