"Ejemplo de liderazgo", el elogio de Javier Milei a Trump por la liberación de los rehenes en Israel

El presidente Javier Milei tuvo cálidas palabras para con su par de Estados Unidos al que llamó "querido amigo".

El presidente Javier Milei elogió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el grupo Hamas liberara 20 rehenes vivos, secuestrados del 7 de octubre de 2023, y destacó su labor en la negociación por el alto al fuego.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó:

Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio— Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—

En la previa de su decimotercer viaje a Estados Unidos, el libertario expresó: "También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz".

Las cálidas palabras de Javier Milei a Trump

"Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo", destacó, y completó: "Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".

El mensaje de Milei llega en las vísperas de la reunión bilateral que el libertario y el republicano celebrarán el próximo martes en la Casa Blanca, a las 12, en el Salón Oval. Además, firmará el libro de honor y protagonizará un encuentro de trabajo con almuerzo incluido. Fuente: NA

