"Ejemplo de liderazgo", el elogio de Javier Milei a Trump por la liberación de los rehenes en Israel

El presidente Javier Milei elogió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el grupo Hamas liberara 20 rehenes vivos, secuestrados del 7 de octubre de 2023, y destacó su labor en la negociación por el alto al fuego.
El presidente Javier Milei tuvo cálidas palabras para con su par de Estados Unidos al que llamó "querido amigo".
A través de su cuenta de X, el mandatario expresó:
En la previa de su decimotercer viaje a Estados Unidos, el libertario expresó: "También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz".
"Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo", destacó, y completó: "Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".
El mensaje de Milei llega en las vísperas de la reunión bilateral que el libertario y el republicano celebrarán el próximo martes en la Casa Blanca, a las 12, en el Salón Oval. Además, firmará el libro de honor y protagonizará un encuentro de trabajo con almuerzo incluido. Fuente: NA