Presupuesto 2026: la oposición ya analiza el proyecto y surgen críticas al pedido de "roll-over" del Gobierno.

Los legisladores de la oposición ya se encuentran analizando el proyecto del Presupuesto2026 y surgen las primeras críticas a la iniciativa presentada por Alfredo Cornejo, donde el "roll-over" de la deuda es uno de los puntos más conflictivos, debido a que el Gobierno de Mendoza necesita los votos opositores.
Para el Ejecutivo, uno de los ejes de la "ley de leyes" es la "administración sostenible de la deuda pública", además del "equilibrio fiscal" y la "reducción de la carga impositiva". En esa línea, la Provincia solicitió refinanciar unos $350.000 millones, lo que implica un canje de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos previstos para el próximo año. La autorización para tal maniobra se logrará si el oficialismo logra el consenso en la Legislatura, ya que la normativa indica que debe obtener la aprobación de los dos tercios de Diputados y del Senado.
Si bien algunos legisladores opinan, en off, que el refinanciamiento es una herramienta válida, critican al Gobierno por la finalidad que le daría a esos fondos como también se muestran molestos por volver a debatir las condiciones de la deuda provincial, como ha sucedido en otros años de gestión de Cornejo y de Rodolfo Suarez.
Foto: Yemel Fil
Recién los bloques están empezando a estudiar el texto, pero algunos opositores ya mostraron rechazo porque consideran que los recursos irán hacia "gastos innecesarios", como el sostenimiento de empresas públicas y fideicomisos, en lugar de buscar "achicar la deuda" propia. Otros aseguran que buscarán "lo mejor para la provincia, no para el Ejecutivo".
Foto: Yemel Fil
El refinanciamiento que pide el Gobierno de Mendoza
En el proyecto de Presupuesto, el Ejecutivo pidió un canje de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos y liberar recursos en 2026. Según la presentación realizada por el Gobierno, el desglose de los vencimientos que se buscan "rollear" es el siguiente:
US$90 millones en pagos de capital en moneda extranjera del crédito contraído en 2016, en la primera gobernación de Cornejo.
$125.000 millones asociados a dos títulos con tasa TAMAR.
$70.000 millones correspondientes a un bono ajustado por CER.
$30.000 millones en vencimientos mensuales de préstamos bancarios y organismos multilaterales.
Al respecto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, sostuvo que el refinancimiento será "neutro", ya que se trataría de "cambiar una deuda cara en moneda extranjera por otra más barata en pesos" para "mejorar la sostenibilidad del pasivo y se liberan recursos para obra pública".
Otros puntos del proyecto de Presupuesto 2026
Además, el Gobierno quiere conseguir nuevo financiamiento por $240.000 millones para finalizar la obra de extensión de las trazas del Metrotranvía, en sus etapas 3 y 4, y comenzar los trabajos del Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana.
Al respecto, el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, explicó que se trata de "nueva deuda" pero que aspiran "a conseguirla de organismos blandos", lo que significa acceder a financiamiento con mayor "plazo de amortización, muy buenas condiciones de interés y un periodo de gracia lo suficientemente largo como para que los proyectos puedan mejorar", señaló.
El proyecto de ley presentado por Cornejo indica que la inversión prevista es del 14,5% de los gastos totales, contemplando los Fondos del Resarcimiento para la Promoción Industrial para 32 obras a ejecutar entre 2025 y 2028, con $1.006.832 millones distribuidos en: agua y saneamiento (10,81%), viales (35,96%), energía (7,91%), Irrigación (15,27%) y transporte (30,05%).
En cuanto a los tributos, la iniciativa apunta a "aliviar la carga impositiva en los eslabones primarios e intermedios de la cadena productiva", con reducción en el impuesto a los Sellos, topes y adecuaciones en los impuestos patrimoniales, y rebajas en alícuotas para distintas actividades.