Elecciones 2025: cómo es la asistencia para personas con discapacidad a la hora de votar

Se trabaja para garantizar el voto accesible de las personas con discapacidad.

La provincia de Mendoza tiene previsto acciones para garantizar la accesibilidad en estas elecciones 2025 , desde la información previa hasta el momento de la votación, con el objetivo de fortalecer la participación electoral de las personas con discapacidad

Así el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, articula acciones con las juntas electorales nacional y provincial para que todos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad, autonomía y dignidad.

En las elecciones del 26 de octubre habrá:

Durante el día de la elección habrá intérpretes de LSA disponibles por videollamada para asistir en todo momento a personas sordas o con discapacidad auditiva:

Javier Fráncica – Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942510

– Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942510 Marcela Bosio – Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942521

Disponibles de 8 a 18, es decir, durante toda la jornada electoral.

Información accesible: materiales audiovisuales y audioguías

La Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad produjo un video informativo sobre el proceso electoral, con audiodescripción y traducción a LSA disponible en Youtube y redes sociales del organismo.

Además, la Defensoría de las Personas con Discapacidad junto a la Universidad Nacional de Cuyo está desarrollando audioguías inclusivas con información sobre los frentes electorales y candidaturas, pensadas especialmente para personas con discapacidad visual.

Más información sobre Voto Accesible – Elecciones 2025

elecciones generales, provinciales, 2023, padrón electoral, tercera edad, discapacitados Foto: Cristian Lozano

Para conocer más sobre el derecho al voto accesible y las medidas adoptadas, accedé a: Voto Accesible – Ley Simple – Ministerio de Justicia de la Nación

Cómo buscarse en el padrón

La búsqueda en el padrón se realiza desde este enlace https://www.padron.gov.ar/ que es accesible con lectores de pantalla para personas con dificultades en la visión.

Embed Si la consulta no carga, abrila en una pestaña nueva: padron.gob.ar

Allí, hay que colocar número de documento, género y distrito. Los cuatro números de seguridad pueden leerse o escucharse a través del botón reproducir. También hay un acceso al simulador de voto.