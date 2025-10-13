Elecciones 2025: cómo es la asistencia para personas con discapacidad a la hora de votar

La provincia de Mendoza tiene previsto acciones para garantizar la accesibilidad en estas elecciones 2025, desde la información previa hasta el momento de la votación, con el objetivo de fortalecer la participación electoral de las personas con discapacidad
Así el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, articula acciones con las juntas electorales nacional y provincial para que todos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad, autonomía y dignidad.
Disponibles de 8 a 18, es decir, durante toda la jornada electoral.
Información accesible: materiales audiovisuales y audioguías
La Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad produjo un video informativo sobre el proceso electoral, con audiodescripción y traducción a LSA disponible en Youtube y redes sociales del organismo.
Además, la Defensoría de las Personas con Discapacidad junto a la Universidad Nacional de Cuyo está desarrollando audioguías inclusivas con información sobre los frentes electorales y candidaturas, pensadas especialmente para personas con discapacidad visual.
