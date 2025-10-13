13 de octubre de 2025
Elecciones 2025: cómo es la asistencia para personas con discapacidad a la hora de votar

El Gobierno busca asegurar la accesibilidad en todo el proceso electoral, desde la información previa hasta el momento de la votación.

Se trabaja para garantizar el voto accesible de las personas con discapacidad.&nbsp;

Se trabaja para garantizar el voto accesible de las personas con discapacidad. 

Por Sección Política

La provincia de Mendoza tiene previsto acciones para garantizar la accesibilidad en estas elecciones 2025, desde la información previa hasta el momento de la votación, con el objetivo de fortalecer la participación electoral de las personas con discapacidad

Así el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, articula acciones con las juntas electorales nacional y provincial para que todos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad, autonomía y dignidad.

Escuelas, intérpretes y accesibilidad en los espacios en las elecciones 2025

En las elecciones del 26 de octubre habrá:

  • Escuelas con cabinas de votación accesibles (CVA) y adaptadas para personas con movilidad reducida o usuarias de silla de ruedas.
  • Intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) disponibles a traves de dispositivos de comunicación accesible (video llamada), de 8 a 18.
  • Señalización accesible y asistencia del personal electoral para personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual o psicosocial.
  • Materiales informativos accesibles: disponibles en lengua de señas, audiodescripción y lectura fácil.
  • Asistencia al momento de votar: las personas con discapacidad pueden ingresar a la cabina de votación acompañadas por alguien de su confianza o solicitar ayuda a la autoridad de mesa.
  • Ingreso con perro de asistencia o guía: las personas con discapacidad visual pueden ingresar al establecimiento y a la cabina acompañadas por su perro guía.
  • Prioridad de atención en todos los establecimientos de votación.
  • Voto sin barreras físicas, sensoriales o comunicacionales, respetando la autonomía de cada persona.

Canales de comunicación accesible

Durante el día de la elección habrá intérpretes de LSA disponibles por videollamada para asistir en todo momento a personas sordas o con discapacidad auditiva:

  • Javier Fráncica – Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942510
  • Marcela Bosio – Teléfono/WhatsApp (videollamada): +54 9 2616 942521

Disponibles de 8 a 18, es decir, durante toda la jornada electoral.

Información accesible: materiales audiovisuales y audioguías

La Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad produjo un video informativo sobre el proceso electoral, con audiodescripción y traducción a LSA disponible en Youtube y redes sociales del organismo.

Además, la Defensoría de las Personas con Discapacidad junto a la Universidad Nacional de Cuyo está desarrollando audioguías inclusivas con información sobre los frentes electorales y candidaturas, pensadas especialmente para personas con discapacidad visual.

Más información sobre Voto Accesible – Elecciones 2025

Para conocer más sobre el derecho al voto accesible y las medidas adoptadas, accedé a: Voto Accesible – Ley Simple – Ministerio de Justicia de la Nación

Cómo buscarse en el padrón

La búsqueda en el padrón se realiza desde este enlace https://www.padron.gov.ar/ que es accesible con lectores de pantalla para personas con dificultades en la visión.

Si la consulta no carga, abrila en una pestaña nueva: padron.gob.ar

Allí, hay que colocar número de documento, género y distrito. Los cuatro números de seguridad pueden leerse o escucharse a través del botón reproducir. También hay un acceso al simulador de voto.

