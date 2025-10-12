12 de octubre de 2025
{}
Elecciones 2025 en Argentina: cuántos votan, qué se elige y qué bancas pone en juego Mendoza

Con casi 36 millones de votantes, Argentina elige 127 diputados y 24 senadores en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Los detalles, en esta nota.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Por Sitio Andino Política

A nivel nacional, el Congreso renovará 151 bancas: 127 en Diputados y 24 en el Senado en estas Elecciones 2025. En el caso de Mendoza, además de los cargos legislativos nacionales, los electores votarán por diputados provinciales —dos de UxP, dos de la UCR y una de La Libertad Avanza—, senadores y concejales municipales.

Con un padrón de 35.987.634 ciudadanos habilitados, Argentina se prepara para las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado Nacional. El proceso electoral definirá 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores, en un comicio clave para la composición del Congreso Nacional.

En esta instancia, la Cámara de Diputados, integrada por 257 miembros, renovará el 50% de sus escaños. Los legisladores son elegidos de manera directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios. La cantidad de representantes que cada distrito elige se determina según su población, aunque la Constitución Nacional garantiza un mínimo de cinco diputados para las provincias con menor cantidad de habitantes.

elecciones voto padrón electoral votantes urna elección 1
En el caso de Mendoza, se renovarán cinco bancas en la Cámara de Diputados.

Mendoza: cinco bancas nacionales en juego

En el caso de Mendoza, se renovarán cinco bancas en la Cámara de Diputados: dos pertenecientes a Unión por la Patria (UxP), dos a la Unión Cívica Radical (UCR) y una a La Libertad Avanza (LLA). A nivel nacional, estas elecciones serán determinantes para reconfigurar la correlación de fuerzas en el Parlamento durante los próximos dos años.

Por otra parte, en el Senado Nacional, que cuenta con 72 integrantes, se renovará un tercio del cuerpo: 24 senadores que concluyen su mandato tras haber sido electos en 2019. En esta ocasión, Mendoza no renueva sus tres bancas, ya que los actuales legisladores tienen mandato vigente hasta 2027.

Cómo se eligen los senadores

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores nacionales, votados de manera directa y en una única elección. Dos corresponden al partido o frente con mayor cantidad de votos y uno a la primera minoría. Este sistema garantiza la representación de las principales fuerzas políticas de cada distrito.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada
Ejemplo de boleta única de los diputados nacionales de Mendoza.

Elecciones provinciales y municipales

Además de los cargos nacionales, Mendoza también renovará autoridades provinciales y municipales. Se elegirán 24 diputados provinciales, 19 senadores provinciales y 65 concejales distribuidos en los 12 departamentos: seis en Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín y Godoy Cruz, y cinco en Lavalle, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y Malargüe.

El padrón mendocino supera 1,5 millones de electores, entre ellos 31.469 nuevos votantes habilitados. Para garantizar la participación, funcionarán 4.445 mesas distribuidas en 644 escuelas a lo largo de los 18 departamentos.

Los números en la provincia de Mendoza

  • En Mendoza el padrón supera 1,5 millones de electores, con 31.469 electores más que en las últimas elecciones.
  • En total, funcionarán 4.445 mesas, distribuidas en 644 escuelas a lo largo de los 18 departamentos.
  • 2.592 migrantes residentes en la provincia estarán en condiciones de votar en categorías municipales, específicamente para concejales. Estos sufragios se registrarán en mesas especiales numeradas del 5000 al 5013, distribuidas en once departamentos: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Tupungato, Junín, Tunuyán, San Carlos, Malargüe y General Alvear.
  • Votantes por departamento
    • Capital: 101.242 votantes habilitados. En 299 mesas
    • Godoy Cruz: 160.326 votantes habilitados. En 462 mesas
    • Guaymallén: 241.411 votantes habilitados. En 697 mesas
    • Las Heras: 171.411 votantes habilitados. En 498 mesas
    • Lavalle: 37.848 votantes habilitados. En 112 mesas.
    • Maipú: 158.292 votantes habilitados. En 457 mesas.
    • Luján de Cuyo: 120.434 votantes habilitados. En 350 mesas.
    • Tupungato: 29.118 votantes habilitados. En 87 mesas.
    • San Martín: 98.568 votantes habilitados. En 285 mesas.
    • Junín: 38.604 votantes habilitados. En 114 mesas.
    • Rivadavia: 46.407 votantes habilitados. En 136 mesas.
    • Tunuyán: 45.095 votantes habilitados. En 131 mesas.
    • San Carlos: 29.929 votantes habilitados. En 89 mesas.
    • Santa Rosa: 15.124 votantes habilitados. En 47 mesas.
    • La Paz: 9.602 votantes habilitados. En 30 mesas.
    • San Rafael: 156.123 votantes habilitados. En 459 mesas.
    • Malargüe: 25.584 votantes habilitados. En 76 mesas.
    • General Alvear: 38.700 votantes habilitados. En 116 mesas.
