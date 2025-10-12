12 de octubre de 2025
Cumbre en la Casa Blanca

Nuevo encuentro Milei–Trump: el presidente argentino será recibido por su par a días de las elecciones

El presidente Javier Milei será recibido por su par estadounidense esta semana en Washington, en su segundo encuentro oficial en menos de un mes.

Javier Milei emprenderá un nuevo viaje oficial hasia Norteamérica esta semana

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para reunirse con su par Donald Trump el próximo martes 14 de octubre, en una visita oficial a la Casa Blanca. Será el segundo encuentro entre ambos mandatarios en menos de un mes y buscará consolidar la alianza bilateral entre Argentina y Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes de la administración republicana, la reunión en el Salón Oval sigue en pie pese a una cargada agenda del Norteamericano, quien viajará a Israel en las próximas horas y luego a Egipto. “El Presidente Trump quiere ver al Presidente Milei y volará de regreso desde Egipto para honrar su compromiso. A lo sumo puede haber alguna demora en relación al horario oficial, pero la reunión se hará el martes como está previsto”, aseguró un vocero a Infobae.

A pocos días de las Elecciones 2025, Javier Milei viaja a Estados Unidos

Algunos días atrás, Cancillería Argentina ya había comunicado el viaje del mandatario con un posteo en redes sociales. Allí, señalaron que "como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América", Milei haría una visita de carácter "oficial" y tendrá "el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald J. Trump".

Según el Gobierno, es otra oportunidad para seguir "fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países", dado que comparten valores como el "compromiso con la libertad, la democracia y la prosperidad".

El mandatario argentino tiene previsto arribar a Washington en la noche del lunes, acompañado por una comitiva oficial integrada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Luis Caputo, ministro de Economía; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Manuel Adorni, vocero presidencial, y Santiago Bausili, titular del Banco Central.

En tanto, ya se encuentran en la capital estadounidense el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quienes también participarán del encuentro en la Casa Blanca.

La visita, además, se da en el marco del anuncio de un swap con Estados Unidos, anunciado por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y a menos de 15 días de las Elecciones Legislativas 2025.

Visitas de Javier Milei a Estados Unidos: esta será la número 13

La visita que realizará Milei el 14 de octubre a los Estados Unidos será el viaje número trece desde que asumió. Ya contabiliza 27 viajes al exterior, de los cuales el 48% tuvieron como destino el país comandado por Donald Trump.

Milei viajó recientemente a Estados Unidos, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, y se entrevistó brevemente con Trump, pero la de octubre tendrá la connotación de “visita oficial” por lo que el encuentro entre ambos presidentes tendrá por escenario la Casa Blanca.

