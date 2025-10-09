Presupuesto 2026: el Ministerio de Producción detalló los ejes que marcarán su plan de gestión

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , presentó ante la Legislatura el Presupuesto 2026 de su cartera, por más de 126 mil millones de pesos , con objetivos de fortalecer la actividad económica, fomentar la innovación, mejorar la competitividad y promover la generación de empleo en toda la provincia.

El proyecto general, impulsado por el Gobierno de Mendoza, plantea como ejes el fomento de la inversión, el equilibrio fiscal y la reducción de la carga impositiva, con una inversión pública que representará el 14,5% del gasto total.

En este marco, hoy fue el turno del Ministerio de Producción y las distintas áreas que integran la cartera —Agricultura y Ganadería; Empleo y Capacitación; Comercio, Industria y Logística; Desarrollo Productivo; y la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología— de presentar los objetivos y perspectivas.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , junto a su equipo, presentó ante la Legislatura el Presupuesto 2026 correspondiente a su cartera. La exposición incluyó los principales lineamientos que guiarán el trabajo del ministerio durante el próximo año, con foco en la administración de recursos, la inversión y el sostenimiento de la actividad económica.

El plan se estructura en cinco ejes de gestión, que reúnen a las áreas y organismos dependientes del Ministerio de Producción:

orientado a mejorar la inserción laboral y la formación de trabajadores. Agricultura y Ganadería: centrado en el desarrollo rural, la productividad y la sanidad agropecuaria.

centrado en el desarrollo rural, la productividad y la sanidad agropecuaria. Agencia de Innovación: dedicada a promover la adopción tecnológica y la modernización de procesos productivos.

dedicada a promover la adopción tecnológica y la modernización de procesos productivos. ISCAMEN: enfocado en la sanidad fitosanitaria y la prevención de plagas.

enfocado en la sanidad fitosanitaria y la prevención de plagas. Industria, Comercio y Logística: con iniciativas para actualizar la infraestructura y facilitar el acceso a los mercados.

Empleo y Capacitación: mejora y foco en la capacitación

La subsecretaría de Empleo y Capacitación destacó la recuperación de los indicadores laborales en Mendoza. La tasa de desempleo, que llegó a un pico de 11,6% en 2020 durante la pandemia, hoy se sitúa en torno al 2%, aseguraron desde la cartera.

De acuerdo a la subsecretaria Emilce Vega Espinoza, la promoción y sostenimiento del empleo son ejes centrales de gestión. Los programas Enlace, Enlace Joven y Enlazados han permitido reducir la desocupación y mejorar la empleabilidad, con capacitaciones que incluyen hasta 7.500 personas por año y la incorporación de cientos de participantes mensuales a distintos programas de entrenamiento laboral. “El 70% de quienes participan son mujeres y jóvenes, los grupos más afectados por el desempleo. En Enlazados, el 64,6% logra insertarse en empleo formal una vez finalizado el programa”, explicó.

La funcionaria también hizo un diagnóstico de los desafíos que enfrenta el mercado laboral provincial: desajustes entre la oferta formativa y la demanda real de los empleadores, costos asociados a la registración formal de trabajadores, dificultades en la formación de planes de negocio de las Pymes y el contexto macroeconómico general.

En este marco, los programas de capacitación buscan responder a las demandas específicas del sector productivo, con entrenamientos personalizados y un seguimiento que facilite la incorporación a puestos formales, especialmente en sectores estratégicos y para perfiles con mayor vulnerabilidad laboral.

Agricultura y Ganadería: relevancia del seguro agrícola y la vitivinicultura

Por su parte, la subsecretaría de Agricultura y Ganadería destacaron la necesidad de coordinar acciones con provincias vecinas como San Juan, La Rioja y San Luis para fortalecer las barreras sanitarias y prevenir plagas. “Las plagas no reconocen límites provinciales, por eso necesitamos una acción conjunta”, subrayaron.

En lo que respecta a vitivinicultura, el ministro Rodolfo Vargas Arizu señaló que, aunque el consumo de bebidas alcohólicas está en baja, algunas exportaciones a España y Francia han mejorado los números del sector. También destacó que el Fondo Compensador Agrícola cubre hasta el 70% de los daños climáticos (el productor aporta el 30% restante). Y subrayó: “La producción se adapta al clima, no el clima a la producción”.

La cartera trabaja en cuatro ejes principales: lucha contra la Lobesia Botrana y la Mosca del Mediterráneo, fortalecimiento del sector vitivinícola a través de exportaciones, impulso al sector ganadero en expansión, y modernización de herramientas de gestión como radares, estaciones meteorológicas y el Sistema de Información Agrícola – RUT Digital, además de programas productivos como Plan Apícola, Plan Vaca y Toro y el Plan Provincial de Sanidad Animal.

vargas arizu presupuesto 2026 producción La lucha contra la Lobesia Botrana y la Mosca del Mediterráneo es uno de los objetivos centrales del ministerio Foto: redes sociales ministerio de Producción

Innovación, ciencia y tecnología: ejes estratégicos

La Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología presentó sus cinco ejes estratégicos para 2026: Economía del Conocimiento, Bioeconomía y desarrollo sostenible, Transición energética y minería, Gestión del agua, y Salud y educación.

Entre sus acciones, el sector apunta a fortalecer la vinculación entre el sistema científico y el sector productivo, impulsar proyectos de inteligencia artificial, biotecnología y economía del espacio, y consolidar clusters de innovación y economías creativas, incluyendo el desarrollo de la industria audiovisual.

Comercio, Industria y Logística: coordinación con comerciantes en un contexto de apertura

Por su parte, Alberto Marengo, subsecretario de Comercio, Industria y Logística, señaló que los empresarios locales “tomaron el riesgo, tienen capacidad de repago y eso nos deja satisfechos”. Reconoció que la apertura de importaciones generó preocupación entre los comerciantes, especialmente en zonas cercanas a Chile, por la competencia desigual y el aumento de los tours de compra.

“Se ha trabajado junto a ellos, asistiendo y acompañando a quienes se organizaron en pools de compra o incluso como importadores directos. El sector se está adaptando a esta nueva reconfiguración del comercio argentino”, sostuvo Marengo.

Asimismo, en la presentación oficial el funcionario señaló que los programas principales serán:

Mendoza Emprende Produce / Acelera / Formación de Formadores, que alcanzan a más de 2.000 emprendedores.

Mendoza + Comercio, Mendoza + 365 y Raíces Mendoza, para fortalecer el consumo local y la presencia de productos mendocinos en supermercados y plataformas digitales.

Mendoza + Logística, con la elaboración del Master Plan Logístico y el desarrollo de nodos en Luján y San Martín.

Industria 4.0 y Mendoza Futura, orientados a la incorporación de tecnología y capacitación digital.

Fortalecimiento de Parques Industriales y Cámaras Empresarias, con asistencia técnica y líneas de crédito junto al Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

ministerio de producción presupuesto 2026 En la presentación de presupuesto 2026 del ministerio de Producción participó todo el equipo que conforma la cartera Foto: redes sociales de ministerio de Producción

Inversión productiva y desarrollo económico para 2026

El ministro de producción junto a todo su equipo destacó que el Presupuesto 2026 busca consolidar la inversión productiva y la generación de empleo formal. Entre los principales proyectos previstos se incluyen obras viales, infraestructura energética y de transporte, así como la continuidad de la campaña contra la Lobesia Botrana y la actualización de parques industriales y tecnológicos, pilares para impulsar la actividad económica en toda la provincia.