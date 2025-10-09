9 de octubre de 2025
Presupuesto 2026: el Ministerio de Producción detalló los ejes que marcarán su plan de gestión

El Ministerio de Producción presentó ante la Legislatura el presupuesto 2026, con empleo, agricultura, comercio e industria como ejes centrales.

Foto: prensa Gobierno de Mendoza
 Por Soledad Maturano

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, presentó ante la Legislatura el Presupuesto 2026 de su cartera, por más de 126 mil millones de pesos, con objetivos de fortalecer la actividad económica, fomentar la innovación, mejorar la competitividad y promover la generación de empleo en toda la provincia.

En este marco, hoy fue el turno del Ministerio de Producción y las distintas áreas que integran la cartera —Agricultura y Ganadería; Empleo y Capacitación; Comercio, Industria y Logística; Desarrollo Productivo; y la Agencia de Innovación, Ciencia y Tecnología— de presentar los objetivos y perspectivas.

Los 5 ejes del plan productivo que presentó Vargas Arizu en la Legislatura

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, junto a su equipo, presentó ante la Legislatura el Presupuesto 2026 correspondiente a su cartera. La exposición incluyó los principales lineamientos que guiarán el trabajo del ministerio durante el próximo año, con foco en la administración de recursos, la inversión y el sostenimiento de la actividad económica.

El plan se estructura en cinco ejes de gestión, que reúnen a las áreas y organismos dependientes del Ministerio de Producción:

  • Empleo y Capacitación: orientado a mejorar la inserción laboral y la formación de trabajadores.
  • Agricultura y Ganadería: centrado en el desarrollo rural, la productividad y la sanidad agropecuaria.
  • Agencia de Innovación: dedicada a promover la adopción tecnológica y la modernización de procesos productivos.
  • ISCAMEN: enfocado en la sanidad fitosanitaria y la prevención de plagas.
  • Industria, Comercio y Logística: con iniciativas para actualizar la infraestructura y facilitar el acceso a los mercados.

Empleo y Capacitación: mejora y foco en la capacitación

La subsecretaría de Empleo y Capacitación destacó la recuperación de los indicadores laborales en Mendoza. La tasa de desempleo, que llegó a un pico de 11,6% en 2020 durante la pandemia, hoy se sitúa en torno al 2%, aseguraron desde la cartera.

De acuerdo a la subsecretaria Emilce Vega Espinoza, la promoción y sostenimiento del empleo son ejes centrales de gestión. Los programas Enlace, Enlace Joven y Enlazados han permitido reducir la desocupación y mejorar la empleabilidad, con capacitaciones que incluyen hasta 7.500 personas por año y la incorporación de cientos de participantes mensuales a distintos programas de entrenamiento laboral. “El 70% de quienes participan son mujeres y jóvenes, los grupos más afectados por el desempleo. En Enlazados, el 64,6% logra insertarse en empleo formal una vez finalizado el programa”, explicó.

La funcionaria también hizo un diagnóstico de los desafíos que enfrenta el mercado laboral provincial: desajustes entre la oferta formativa y la demanda real de los empleadores, costos asociados a la registración formal de trabajadores, dificultades en la formación de planes de negocio de las Pymes y el contexto macroeconómico general.

En este marco, los programas de capacitación buscan responder a las demandas específicas del sector productivo, con entrenamientos personalizados y un seguimiento que facilite la incorporación a puestos formales, especialmente en sectores estratégicos y para perfiles con mayor vulnerabilidad laboral.

Agricultura y Ganadería: relevancia del seguro agrícola y la vitivinicultura

Por su parte, la subsecretaría de Agricultura y Ganadería destacaron la necesidad de coordinar acciones con provincias vecinas como San Juan, La Rioja y San Luis para fortalecer las barreras sanitarias y prevenir plagas. “Las plagas no reconocen límites provinciales, por eso necesitamos una acción conjunta”, subrayaron.

En lo que respecta a vitivinicultura, el ministro Rodolfo Vargas Arizu señaló que, aunque el consumo de bebidas alcohólicas está en baja, algunas exportaciones a España y Francia han mejorado los números del sector. También destacó que el Fondo Compensador Agrícola cubre hasta el 70% de los daños climáticos (el productor aporta el 30% restante). Y subrayó: “La producción se adapta al clima, no el clima a la producción”.

La cartera trabaja en cuatro ejes principales: lucha contra la Lobesia Botrana y la Mosca del Mediterráneo, fortalecimiento del sector vitivinícola a través de exportaciones, impulso al sector ganadero en expansión, y modernización de herramientas de gestión como radares, estaciones meteorológicas y el Sistema de Información Agrícola – RUT Digital, además de programas productivos como Plan Apícola, Plan Vaca y Toro y el Plan Provincial de Sanidad Animal.

La lucha contra la Lobesia Botrana y la Mosca del Mediterráneo es uno de los objetivos centrales del ministerio

Innovación, ciencia y tecnología: ejes estratégicos

La Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología presentó sus cinco ejes estratégicos para 2026: Economía del Conocimiento, Bioeconomía y desarrollo sostenible, Transición energética y minería, Gestión del agua, y Salud y educación.

Entre sus acciones, el sector apunta a fortalecer la vinculación entre el sistema científico y el sector productivo, impulsar proyectos de inteligencia artificial, biotecnología y economía del espacio, y consolidar clusters de innovación y economías creativas, incluyendo el desarrollo de la industria audiovisual.

Comercio, Industria y Logística: coordinación con comerciantes en un contexto de apertura

Por su parte, Alberto Marengo, subsecretario de Comercio, Industria y Logística, señaló que los empresarios locales “tomaron el riesgo, tienen capacidad de repago y eso nos deja satisfechos”. Reconoció que la apertura de importaciones generó preocupación entre los comerciantes, especialmente en zonas cercanas a Chile, por la competencia desigual y el aumento de los tours de compra.

“Se ha trabajado junto a ellos, asistiendo y acompañando a quienes se organizaron en pools de compra o incluso como importadores directos. El sector se está adaptando a esta nueva reconfiguración del comercio argentino”, sostuvo Marengo.

Asimismo, en la presentación oficial el funcionario señaló que los programas principales serán:

  • Mendoza Emprende Produce / Acelera / Formación de Formadores, que alcanzan a más de 2.000 emprendedores.
  • Mendoza + Comercio, Mendoza + 365 y Raíces Mendoza, para fortalecer el consumo local y la presencia de productos mendocinos en supermercados y plataformas digitales.
  • Mendoza + Logística, con la elaboración del Master Plan Logístico y el desarrollo de nodos en Luján y San Martín.
  • Industria 4.0 y Mendoza Futura, orientados a la incorporación de tecnología y capacitación digital.
  • Fortalecimiento de Parques Industriales y Cámaras Empresarias, con asistencia técnica y líneas de crédito junto al Fondo para la Transformación y el Crecimiento.
En la presentación de presupuesto 2026 del ministerio de Producción participó todo el equipo que conforma la cartera

Inversión productiva y desarrollo económico para 2026

El ministro de producción junto a todo su equipo destacó que el Presupuesto 2026 busca consolidar la inversión productiva y la generación de empleo formal. Entre los principales proyectos previstos se incluyen obras viales, infraestructura energética y de transporte, así como la continuidad de la campaña contra la Lobesia Botrana y la actualización de parques industriales y tecnológicos, pilares para impulsar la actividad económica en toda la provincia.

