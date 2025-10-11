La agenda de hoy de Javier Milei: hará campaña en Corrientes y en Chaco.

El presidente Javier Milei seguirá este sábado con su agenda proselitista rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Como parte de su recorrida federal, el mandatario encabezará actos en las provincias de Corrientes y Chaco, donde presentará los ejes de su propuesta política.
Javier Milei en Chaco
Por la mañana, el mandatario también se presentará en Chaco, donde encabezará un mitín desde las 10 en la Plaza Belgrano junto al gobernador local, Leandro Zdero.
En tierra chaqueña, el Presidente buscará fortalecer su alianza con Zdero, uno de los pocos mandatarios provinciales que aún conservan buena relación con la Casa Rosada.
Campaña en Corrientes junto a Virginia Gallardo
En la previa a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, Javier Milei pisará Corrientes este sábado, donde se encargará de hacer campaña a favor de sus candidatos de La Libertad Avanza, entre los cuales se encuentra la exvedette Virginia Gallardo.
De hecho, fue ella misma quien compartió la noticia en sus redes sociales: "¡Este sábado 11 el presidente Javier Milei estará en Corrientes! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", escribió la aspirante a diputada nacional, conforme dicta el eslogan libertario.