Elecciones en La Paz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta , decidió que se vote la categoría departamental separada de las elecciones nacionales y provinciales ; es decir que los aspirantes al Concejo Deliberante se elegirán el 22 de febrero de 2026. Es decir que en este departamento se votará en octubre de 2025 y en febrero del próximo año.

En el caso de La Paz, se elegirán 5 de los 10 concejales , mientras que el resto se renovará en 2027. Así se establece de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 1079.

Departamentos que eligen 5 concejales:

Lavalle

Junín

Rivadavia (votará por concejales el 22 de febrero)

Santa Rosa (votará por concejales el 22 de febrero)

La Paz (votará por concejales el 22 de febrero)

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

General Alvear

Malargüe

Además, La Paz integra junto a San Martín, Maipú, Junín, Santa Rosa y Rivadavia el Segundo Distrito Electoral, donde se elegirán 5 senadores y 6 diputados provinciales.

Qué se vota en La Paz

Además de las listas de la categoría de diputados nacionales que se encontrarán en todas las escuelas de la provincia en octubre, en La Paz estarán las listas de candidatos a diputados y senadores del Segundo Distrito Electoral, pero no habrá de concejales ya que se los elegirá en febrero del 2026. En este último caso, serán cinco los nombres que aparecerán como titulares en la Boleta.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de La Paz

El concejo sanrafaelino tiene 10 bancas: 6 del PJ y 4 de CM.

De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Romina Barrera, Carlos Raed y Noelia Rolón) y 2 de CM (Mayra Ortíz y Fernándo Rojas).

Mientras que seguirán en sus bancas: Gonzalo Arrigo (Partido Justicialista), Ivanna Rosales (Partido Justicialista), Virginia González (Partido Justicialista), Daniel Blanco (UCR-Cambia Mendoza) y Ana Sol Pinto (UCR-Cambia Mendoza).