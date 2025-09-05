Javier Milei finalizó su viaje a EE.UU. y se prepara para las elecciones en Buenos Aires.

El presidente Javier Milei concluyó su visita exprés a Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con importantes empresarios, y ya se prepara para regresar a la Argentina. El domingo se celebrarán los comicios legislativos bonaerenses ene le marco de las elecciones 2025 , donde el mandatario podría tener un rol protagónico.

Durante su estadía, Milei se reunió con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson , y con el empresario Andy Kleinman . Además, mantuvo un encuentro con Michael Milken , titular del Instituto Milken, junto a destacados referentes del sector financiero y empresarial como Adam Levinson, Behdad Eghbali, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collins.

El Presidente estuvo acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford , en el marco de la estrategia oficial para atraer inversiones y reforzar vínculos en áreas clave como energía, finanzas y tecnología.

Está previsto que Milei regrese al país este viernes a las 14 horas (hora argentina). En su entorno no descartan que el mandatario aguarde los resultados de las elecciones en La Plata , junto a parte de su Gabinete.

La idea es instalarse en el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, donde se esperan los primeros datos de la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Allí, el oficialismo se enfrentará a Fuerza Patria.

Estrategia de campaña en La Plata

Según fuentes oficiales, desde las 18 del domingo, Milei y sus colaboradores podrían seguir los resultados en el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a pocos kilómetros del centro de La Plata.

La mesa de campaña busca replicar el modelo del búnker porteño, que fue escenario de festejo tras la victoria del vocero presidencial Manuel Adorni, quien se impuso sobre el PRO y el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires.