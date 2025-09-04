Para qué viajó Javier Milei a Estados Unidos

El presidenteJavier Milei inició su viaje oficial a Estados Unidos, donde mantendrá una agenda cargada de reuniones. Se encontrará con empresarios y científicos en la ciudad de Los Ángeles. También forma parte de la comitiva el ministro de Economía, Luis Caputo.
El mandatario partió a las 23 del miércoles en un vuelo especial con destino a la costa oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Su arribo está programado para este jueves, a las 13 (hora argentina), luego se trasladará a su lugar de alojamiento.
Milei tiene previsto volver al país antes del próximo domingo, cuando se realizarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA).
La agenda de Javier Milei en Estados Unidos
Según la agenda oficial, a las 17.30, Milei compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro, ingeniera biomédica nacida en la Argentina. Más tarde, a las 20.30, se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken.
A las 21.15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, mantendrá un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión.
La jornada continuará con una reunión a las 23 con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.
El viernes, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza el sábado 6, a las 4 de la madrugada.
Javier Milei, Karina Milei, cierre de campaña PBA 03-09-25
Foto: NA
Javier Milei, entre la campaña y el escándalo por supuesta corrupción
De este modo, ratificó la defensa que ya había hecho en redes sociales hacia la funcionaria. “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, había escrito Milei en su cuenta de X días atrás. Fuente: NA.