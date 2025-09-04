Visita oficial

Para qué viajó Javier Milei a Estados Unidos

El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos para mantener una serie de reuniones oficiales. Con quiénes se encontrará en Los Ángeles.

Foto: Presidencia
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei inició su viaje oficial a Estados Unidos, donde mantendrá una agenda cargada de reuniones. Se encontrará con empresarios y científicos en la ciudad de Los Ángeles. También forma parte de la comitiva el ministro de Economía, Luis Caputo.

El mandatario partió a las 23 del miércoles en un vuelo especial con destino a la costa oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Su arribo está programado para este jueves, a las 13 (hora argentina), luego se trasladará a su lugar de alojamiento.

Milei tiene previsto volver al país antes del próximo domingo, cuando se realizarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA).

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Según la agenda oficial, a las 17.30, Milei compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro, ingeniera biomédica nacida en la Argentina. Más tarde, a las 20.30, se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken.

A las 21.15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, mantendrá un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

La jornada continuará con una reunión a las 23 con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.

El viernes, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza el sábado 6, a las 4 de la madrugada.

Javier Milei, Karina Milei, cierre de campaña PBA 03-09-25

Javier Milei, entre la campaña y el escándalo por supuesta corrupción

El pasado miércoles, el mandatario participó del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Milei se refirió a las sospechas de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpica a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Al iniciar su alocución en el escenario del partido de Moreno, el Presidente agradeció a la "Jefa" por "haberse encargado de la odisea de organizar el partido a nivel nacional" y por acompañarlo "a diario en esta lucha por las ideas de la libertad; a pesar de las injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días".

De este modo, ratificó la defensa que ya había hecho en redes sociales hacia la funcionaria. “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, había escrito Milei en su cuenta de X días atrás. Fuente: NA.

