El fiscal Stornelli investigará el origen de los audios de Karina Milei, pero no involucrará a periodistas

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que se abra una investigación judicial para investigar si existió una operación de inteligencia ilegal , en relación a la polémica por la difusión de audios de Karina Milei que habrían sido grabados en Casa Rosada .

El pedido del fiscal aclara que no se podrá interferir en las fuentes de los trabajadores de prensa involucrados ni allanar sus domicilios sin una orden debidamente argumentada. “ No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista , merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”, indicó el fiscal.

Además, agregó: "Esto incluye la inviolabilidad del domicilio , salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas".

El viernes pasado un canal de streaming difundió audios de Karina Milei , que si bien no expresan nada que la perjudique, alteraron al Ejecutivo , el cual posteriormente efectuó la denuncia.

Este martes, Stornelli realizó la aclaración sobre la investigación a los periodistas dado que el abogado Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad Nacional -a cargo de Patricia Bullrich-, quería que se realizará un allanamiento en el canal de streaming Carnaval, el cual también difundió los audios de Diego Spagnuolo, que abrieron la polémica sobre presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad.

El Poder Ejecutivo sospecha por acciones de espionaje ilegal, con edición, manipulación y difusión clandestina del material. Mientras que, el fiscal indicó que las grabaciones habrían afectado a los funcionarios de alto rango, y se habrían realizado en lugares bajo jurisdicción exclusiva del gobierno nacional, por lo que queda justificada la competencia del juzgado federal en el caso.

Qué dijo el Presidente de la Nación y su gabinete

Este martes al mediodía, Javier Milei publicó su opinión mediante la red social X, donde manifestó su enojo. "A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son", manifestó.

Bullrich también calificó el hecho como tareas de inteligencia clandestina. "El espionaje ilegal, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás", publicó.

Por su parte, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, se sumó a la defensa del Ejecutivo. "Los violentos fueron derrotados por la ley y el orden. Ahora buscan la desestabilización con fines electorales desde la inteligencia ilegal y el espionaje, pero se van a encontrar otra vez con la ley. Terminar con las mafias y las operaciones de espionaje ilegal es imprescindible para cuidar la República", indicó.

