elecciones 2025

¿Qué se necesita para ser un diputado en Argentina?

La provincia de Mendoza tiene diez bancas de diputado nacional, que se renuevan cada cuatro años. Qué requisitos establece la Constitución Nacional para el cargo.

¿Qué requisitos deben cumplir los diputados nacionales en Argentina?&nbsp;
¿Qué requisitos deben cumplir los diputados nacionales en Argentina?  Foto: NA
 Por Cecilia Zabala

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones de medio término en todo el país. Aquí se elegirán los nuevos diputados nacionales, diputados y senadores provinciales y concejales (en 12 de los 18 departamentos). En esta nota repasamos quiénes son los diputados nacionales y los requisitos que deben cumplir los candidatos.

En Argentina y la provincia de Mendoza se realizarán las elecciones 2025 legislativas en simultáneo. En algunas provincias, como Corrientes, se eligió gobernador. Los requisitos para asumir un cargo electivo en el Congreso.

Asignación de bancas

En esta nota te contamos qué se necesita para ser diputado nacional en Argentina.

La Cámara de Diputados está compuesta por 257 diputados elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de diputados por distrito es proporcional a su población.

En el caso de la provincia de Mendoza, cuenta con diez bancas, que se renuevan de a mitades cada dos años. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y también pueden ser reelegidos indefinidamente.

Cuáles son los requisitos que deben cumplir los diputados nacionales

Según el artículo 48 de la Constitución Nacional, para ser diputado nacional "se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella".

Los diputados nacionales por Mendoza

Por Mendoza, en la Cámara de Diputados de la Nación hay diez representantes. De estos, terminan sus períodos Adolfo Bermejo (PJ), Julio Cobos (UCR), Álvaro Martínez (LLA), Liliana Paponet (PJ) y Pamela Verasay (UCR).

Mientras que continúan dos años más Lourdes Arrieta (LLA), Mercedes Llano (PD), Facundo Correa Llano (LLA), Lisandro Nieri (UCR) y Martín Aveiro (PJ).

Los diez diputados nacionales por la provincia de Mendoza.

