"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 13 al 18 de octubre y los valores.

Por Sitio Andino Departamentales 13 de octubre de 2025 - 07:35
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 13 al 18 de octubre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.
Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30. San Roque: Localidad: Isla Chica. Club Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30. San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 “Emilio Barrera”. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30. San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre ruta provincial 50. A las 12.30.
Santa Rosa La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9. La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30. La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.
Tunuyán Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30. El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30. Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
Las Heras El Algarrobal: Callejón Rivas 3034. A las 9.30. El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. A las 10.30. El Algarrobal: Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 11.30.
San Rafael Salto de las Rosas: Plaza Principal. A las 9. Martes 14
Guaymallén La Primavera: Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30. Puente de Hierro: Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana: C. Casa: 4. A las 11. Puente de Hierro: Roque Saénz Peña 14244. A las 12. Puente de Hierro: Barrio Grilli Sur. Manzana: H. Casa: 11. A las 13.
Godoy Cruz Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9. Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. A las 10. San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11. Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cultral Co. A las 12. Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 13. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.
San Rafael Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. A las 9. Cañada Seca: Paraje La Correína. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco. A las 10.30.
Luján Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30. Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10. Vertientes del Pedemonte: Barrio Puesta del Sol. Manzana: D. Lote: 5. A las 10.30. Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 11. Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malaargüe y Tunuyán. A las 11.45.
Junín Barriales: Delegación Municipal. A las 10. Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
Rivadavia El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15. El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16. El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.
Tupungato Villa Bastías: Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.30.
La Paz Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9. La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11. La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.10 La Menta: Refugio Zabala. A las 11.20. Miércoles 15
Maipú Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. A las 9.30. Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de Ruta 20. A las 10.15. Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.45. Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.
Lavalle El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9. Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9.30. La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10. El Chilcal. Barrio Cooperativa El Chical. A las 11.
Junín Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10. Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30. Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. Carril Caballero y Ruta Provincial 65. A las 11.
San Martín Palmira: Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.30. Palmira: Barrio Belgrano. Plaza Belgrano. A las 10.30. Palmira: Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol. A las 11.30. Palmira: Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 12.30.
Luján Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a Barrio. A las 10. Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 11.
San Carlos La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10. La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11. La Consulta: Loteo Suárez. A las 12.
Tunuyán Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30. Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30. Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.
Guaymallén Colonia Molina: Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9.30. Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. A las 10.30. Buena Nueva: Barrio Las Viñas. Plaza. A las 12. Belgrano: CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 13.
San Rafael El Cerrito: Plaza. A las 9.
General Alvear Alvear Oeste: Delegación municipal. A las 9.
Las Heras El Resguardo: Barrio Belgrano. Centro Cultural URGA. Calle 10 y Martino. A las 9.30. El Resguardo: CEDRyS 1. Maza y Catamarca. A las 10.30. Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30. Jueves 16
Guaymallén El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9.30. Colonia Segovia: Barrio Nuevos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10.30. Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos y Callejón Isabel. A las 11.30. Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli a metros de Buena Nueva. A las 13.
Maipú Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30. San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15. San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11. San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Godoy Cruz Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes. A las 9. Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 10. San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11. Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 12. Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 13.
Las Heras
Alta Montaña Uspallata: Comisaría 23. Ruta nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10. Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11. Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30. Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios del IPV. A las 12. Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30. Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Junín La Colonia: Delegación Municipal. A las 10. La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Luján Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30. Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45. La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.
Rivadavia La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15. La Central: Mini Terninal. A las 15.30.
Tupungato Cordón del Plata: Barrio Integración. SUM. A las 9.30.
Lavalle La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a Barrio. A las 9. Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30. Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10. Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.
San Rafael Cuadro Nacional: Paraje: La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9. Cuadro Nacional: Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10. Cuadro Nacional: Paraje: Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10:45. Cuadro Nacional: Paraje: Cuadro Bombal. Escuela 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 12.45. Viernes 17
Godoy Cruz Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quiroga. Avenida Ingeniero Cipolletti y Pablo Groussac. A las 9. Villa Marini: Escuela 2-023 Dr. Ignacio Pirovano. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30. Villa Marini: Barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10:30. Villa del Parque: Barrio Barrancos 1. Calle Jamaica y Cuba. A las 11.
Las Heras El Algarrobal: Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molina Correa. A las 9.30. El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 10.30. El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 11.30.
Rivadavia Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9. Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10. Ciudad: Barrio SOEM. A las 11. Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
General Alvear Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.
San Martín Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9. Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10. Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11. Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B. Casa: 1. A las 12. Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a Barrio. A las 13.
Capital Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
Maipú Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30. Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.
Lavalle Gustavo André: Plaza El Cultural. A las 9. Gustavo André: San Pedro. A las 9:30. Gustavo André: La Cortadora y Moyano. A las 10. Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 10:30. Gustavo André: Plaza El 15. A las 11. Sábado 18
Tunuyán Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30. Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30. Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.
Rivadavia Santa María de Oro: CIC. A las 9. Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10. Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30. Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen provincia de Mendoza gas de red.