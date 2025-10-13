"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 13 al 18 de octubre y los valores.

El operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la garrafa subsidiada en zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 13 al 18 de octubre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.