Evento aéreo en el Sur mendocino

El Aero Club de General Alvear despegó con récord de público y una pista nueva

La cita anual del Aero Club de General Alvear reunió a familias, pilotos y turistas en un fin de semana de acrobacias, música y gastronomía.

Gran show en el aeroclub de General Alvear.

Este fin de semana, el Aero Club de General Alvear se llevó adelante una nueva edición del Aero Show, un evento de los más convocantes del calendario local. La actividad reunió a cientos de vecinos y visitantes que disfrutaron de múltiples atracciones aéreas y propuestas recreativas en el predio de la institución.

La presidenta del Aero Club, Analia García, destacó el crecimiento del evento y el gran marco de público presente, “estamos muy felices. Esta tercera edición ha superado nuestras expectativas. Han venido pilotos y acróbatas de Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, La Pampa y El Bolsón. La gente respondió de una manera increíble y ya muchos están pensando en volver el año que viene.”

Entre las actividades destacadas se incluyeron acrobacias aéreas, paracaidismo, aeromodelismo, vuelos de bautismo, globo aerostático, y un patio gastronómico con propuestas para toda la familia. También se realizaron espectáculos complementarios como shows de magia y exhibiciones combinadas entre autos de carrera y aviones.

Analia García, presidenta del Aero Club de General Alvear, realizó un balance de la actividad

García también resaltó el valor que tiene la nueva pista asfaltada, una obra largamente esperada por la institución y que ahora permite operar de forma más segura y en condiciones climáticas adversas: “la pista pavimentada era un sueño desde hace décadas. Esto no solo beneficia al aeroclub, sino a toda la comunidad. Nos da mayor conectividad y permite responder en situaciones de emergencia, especialmente por nuestra ubicación estratégica entre rutas nacionales muy transitadas.”

Durante el evento, el intendente Alejandro Molero fue reconocido por la comisión directiva como Presidente Honorario del Aero Club, en agradecimiento por las gestiones que hicieron posible la pavimentación de la pista.

“Desde los años 80 que se soñaba con esto. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar, entendimos la importancia de una pista operativa para un club que presta un servicio social fundamental. Nos unimos con el gobierno provincial y logramos concretarlo. Hoy la pista es una realidad que salva vidas”, expresó Molero.

El jefe comunal valoró también el impacto social del evento: “la cantidad de jóvenes que se suman al club y el trabajo de la comisión aseguran que el Aero Club tiene un presente sólido y un futuro aún mejor.”

Pilotos participantes del evento comentaron sus experiencias en General Alvear

