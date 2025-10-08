El Aeroclub de General Alvear cumple un sueño: comenzó el asfaltado de su pista tras 45 años de espera

Comenzaron las tareas de asfalto de la pista del Aeroclub , un viejo anhelo de la entidad y de toda la comunidad de General Alvear . Esta obra marca un paso significativo hacia el desarrollo de infraestructura clave en el sur provincial. Durante la recorrida, el intendente Alejandro Molero expresó la emoción y el compromiso que representa esta concreción: “el primer registro del pedido de la pista pavimentada del Aeroclub data del año 1980. Pasaron más de 45 años, y poder estar concretándolo, la verdad, que para nosotros es un sueño. Realmente es un sueño”.

El jefe comunal subrayó el impacto positivo que tendrá esta pista asfaltada en el sistema de emergencias y la conectividad del departamento. “Nos abre un abanico de posibilidades. Uno tal vez lo acota a lo diario, pero hablamos de operaciones con aeronaves de otro porte, y, sobre todo, ante un departamento atravesado por dos rutas nacionales de mucho tránsito y una alta tasa de accidentología. Tener la pista pavimentada nos permite gestionar una aeronave exclusiva como avión ambulancia , aprovechando una de las aeronaves ociosas de la lucha antigranizo ”.

Dilaciones sin definiciones Lucha antigranizo: aún sin fecha de inicio de campaña, en el Sur piensan en un contrato a tres años

General Alvear será escenario este fin de semana de uno de los eventos más esperados por los amantes de la aviación : el Show Aéreo 2025. La actividad, organizada por el Aeroclub local, reunirá a pilotos, paracaidistas y entusiastas de todo el país en dos jornadas llenas de emoción, acrobacias y un ambiente familiar.

La presidenta de la institución, Analía García, expresó con entusiasmo que se trata de un festival “muy esperado, tanto por nosotros como por toda la gente que nos ha llamado interesada en la actividad aeronáutica”. El evento se desarrollará este sábado 11 y domingo 12 de octubre en las instalaciones del aeroclub.

image

Un espectáculo para toda la familia en General Alvear

El Show Aéreo 2025 promete ser un evento multidisciplinario, pensado no solo para quienes disfrutan del vuelo, sino también para quienes buscan una experiencia completa en tierra. Según detalló García, el público podrá disfrutar de acrobacias aéreas, paracaidismo, aeromodelismo y un globo aerostático cautivo, es decir, amarrado al suelo para ofrecer vistas aéreas seguras.

Además, habrá actividades en tierra, food trucks, patios de comida y espectáculos, lo que convertirá al festival en una verdadera fiesta para toda la familia. “Va a ser un show no solamente aéreo, sino también terrestre, que es un poco el objetivo de este año”, señaló la presidenta.

image

Participación nacional y vuelo asegurado

El evento contará con la participación de exponentes de distintos puntos del país, con confirmaciones provenientes de Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Martín y San Rafael, entre otros. Todo está supeditado a las condiciones climáticas, que serán determinantes para el despegue de las aeronaves desde sus respectivas provincias.