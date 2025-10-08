8 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Infraestructura clave para el sur

El Aeroclub de General Alvear cumple un sueño: comenzó el asfaltado de su pista tras 45 años de espera

Este sábado y domingo, el Aeroclub de General Alvear será sede de un espectáculo que reunirá pilotos y familias de todo el país.

Aeroclub de General Alvear.

Aeroclub de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Comenzaron las tareas de asfalto de la pista del Aeroclub, un viejo anhelo de la entidad y de toda la comunidad de General Alvear. Esta obra marca un paso significativo hacia el desarrollo de infraestructura clave en el sur provincial. Durante la recorrida, el intendente Alejandro Molero expresó la emoción y el compromiso que representa esta concreción: “el primer registro del pedido de la pista pavimentada del Aeroclub data del año 1980. Pasaron más de 45 años, y poder estar concretándolo, la verdad, que para nosotros es un sueño. Realmente es un sueño”.

El jefe comunal subrayó el impacto positivo que tendrá esta pista asfaltada en el sistema de emergencias y la conectividad del departamento. “Nos abre un abanico de posibilidades. Uno tal vez lo acota a lo diario, pero hablamos de operaciones con aeronaves de otro porte, y, sobre todo, ante un departamento atravesado por dos rutas nacionales de mucho tránsito y una alta tasa de accidentología. Tener la pista pavimentada nos permite gestionar una aeronave exclusiva como avión ambulancia, aprovechando una de las aeronaves ociosas de la lucha antigranizo ”.

Lee además
En el Sur aguardan definiciones para comenzar la campaña de mitigación. video
Dilaciones sin definiciones

Lucha antigranizo: aún sin fecha de inicio de campaña, en el Sur piensan en un contrato a tres años
Tras seis años, vuelve la Expo Cerdo a General Alvear: cuándo será video
9° edición

Tras seis años, vuelve la Expo Cerdo a General Alvear: cuándo será
Embed - ASFALTAN LA PISTA DEL AEROCLUB

General Alvear se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina con el Show Aéreo 2025

General Alvear será escenario este fin de semana de uno de los eventos más esperados por los amantes de la aviación: el Show Aéreo 2025. La actividad, organizada por el Aeroclub local, reunirá a pilotos, paracaidistas y entusiastas de todo el país en dos jornadas llenas de emoción, acrobacias y un ambiente familiar.

La presidenta de la institución, Analía García, expresó con entusiasmo que se trata de un festival “muy esperado, tanto por nosotros como por toda la gente que nos ha llamado interesada en la actividad aeronáutica”. El evento se desarrollará este sábado 11 y domingo 12 de octubre en las instalaciones del aeroclub.

image

Un espectáculo para toda la familia en General Alvear

El Show Aéreo 2025 promete ser un evento multidisciplinario, pensado no solo para quienes disfrutan del vuelo, sino también para quienes buscan una experiencia completa en tierra. Según detalló García, el público podrá disfrutar de acrobacias aéreas, paracaidismo, aeromodelismo y un globo aerostático cautivo, es decir, amarrado al suelo para ofrecer vistas aéreas seguras.

Además, habrá actividades en tierra, food trucks, patios de comida y espectáculos, lo que convertirá al festival en una verdadera fiesta para toda la familia. “Va a ser un show no solamente aéreo, sino también terrestre, que es un poco el objetivo de este año”, señaló la presidenta.

image

Participación nacional y vuelo asegurado

El evento contará con la participación de exponentes de distintos puntos del país, con confirmaciones provenientes de Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Martín y San Rafael, entre otros. Todo está supeditado a las condiciones climáticas, que serán determinantes para el despegue de las aeronaves desde sus respectivas provincias.

Temas
Seguí leyendo

Definieron la fecha del debate de concejales en General Alvear

La Policía de Mendoza realizó dos operativos por traslado irregular de ganado

Una familia de General Alvear pide colaboraciones después de que se incendiara su vivienda

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

Elecciones 2025 en General Alvear: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Pacífico gritó campeón otra vez: el Lobo ganó su título 42 y ya sueña con el Regional

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este sábado 4 de octubre

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
En el Sur aguardan definiciones para comenzar la campaña de mitigación. video
Dilaciones sin definiciones

Lucha antigranizo: aún sin fecha de inicio de campaña, en el Sur piensan en un contrato a tres años

Las Más Leídas

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas que se verán afectadas

El accidente vial ocurrió en Roca y Hernández de Las Heras. 
un auto terminó en la vereda

Grave accidente vial en Las Heras: una mujer herida

Te Puede Interesar

Mansa Bodega arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia. Imagen ilustrativa
Promoción

"Mansa Bodega" arranca en Mendoza con visitas y degustaciones en toda la provincia

Por Natalia Mantineo
Riesgo país y desconfianza: por qué la economía argentina sigue sin acceso al crédito
Deuda, dólar y riesgos

Riesgo país y desconfianza: por qué la economía argentina sigue sin acceso al crédito

Por Marcelo López Álvarez
Intento de asesinato de Cristina Kirchner: prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Sentencia

Intento de asesinato de Cristina Kirchner: prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Por Sitio Andino Política