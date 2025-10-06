6 de octubre de 2025
"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 6 al 11 de octubre y los valores

Conocé cómo acceder a la garrafa subsidiada en la provincia de Mendoza hasta el 11 de octubre. Los puntos de distribución y requisitos del beneficio social.

El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Mendoza.

El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

El operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la garrafa subsidiada en zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 6 al 11 de octubre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.

Precios de la garrafa de 10 kg

  • $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
  • $8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
  • $7.900 en Lavalle y Las Heras.
  • $9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
  • $9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
  • $9.000 en Malargüe.
  • $10.000 en General Alvear y San Rafael.
Qué documentación se debe presentar

  • Envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
  • Jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
  • Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI del autorizado.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 6 al 11 de octubre

Lunes 6

Santa Rosa

  • El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.
  • 25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 9.30.
  • 25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.
  • El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30.
  • El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.

General Alvear

  • Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.
  • Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.
  • Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.

Maipú

  • Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30.
  • Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.
  • Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora.
  • Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.

Las Heras

  • El Plumerillo: Barrio Independencia. CEDRyS 15. Aguado y Chile. A las 9.30.
  • El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 10.30.
  • El Resguardo: Barrio 26 de Enero. CEDRyS 25. Juan Manuel de Rosas y Lumiere. A las 11.30.

Guaymallén

  • Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Plaza 20 de Junio. A las 9.30.
  • Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 11.
  • El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 12.30.
  • El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 13.30.

Tunuyán

  • Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.
  • La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.
  • La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.

San Martín

  • Ciudad: Barrio Güemes. Cancha de Fútbol. A las 9.
  • El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10.

San Rafael

  • El Nihuil: Playón. A las 10.

Martes 7

Rivadavia

  • Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 15.30.
  • Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 16.
  • Los Campamentos: La Verde. Escuela nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 16.30.
  • Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.

Godoy Cruz

  • Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.
  • Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.
  • Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.
  • Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.
  • Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

Luján

  • Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.
  • Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.
  • Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Junín

  • Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
  • Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

San Rafael

  • Cañada Seca: Paraje: El Tropezón. A las 9.
  • Cañada Seca: Paraje: Los Claveles. Escuela 1-395 Pedro de Mendoza. A las 11.45.

Tupungato

  • Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 10.

Guaymallén

  • Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 9.30.
  • Los Corralitos: Barrio Kraft. Cancha. Calle 9 de Julio. Manzana: B. Casa: 28. A las 11
  • Colonia Segovia: Asociación Barrio San Agustín. Calle Cambiaggi. A las 12.30.
  • Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 14.

La Paz

  • Boggero: Independencia y Mitre. A las 9.
  • Villa Antigua: Plaza Mitre. A las 10.

San Martín

  • Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.
  • Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.30.
  • El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11:.30.
  • El Central: Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 12.30.

Miércoles 8

Maipú

  • Rodeo del Medio: Barrios Caminos del Sol. Intersección calles internas barrio a 100 m de calle Victor Hugo. A las 9.30.
  • Fray Luis Beltrán: Escuela 1-936 “Cloromiro Giménez”. Los Álamos s/n. A las 10.30.
  • Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.
  • Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a Hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.

Tunuyán

  • La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.
  • La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A la 11.
  • Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

Guaymallén

  • El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9.30.
  • Belgrano: Barrio Espacio Verde – Lihué. Calle Brasil y Mariano Moreno. A las 11.30.
  • Belgrano: Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 12.30.
  • Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 13.

Junín

  • Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.
  • Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.
  • Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Luján

  • Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio. A las 9.30.
  • Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.
  • Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

San Carlos

  • Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.
  • Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30.
  • Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.
  • Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

San Rafael

  • Cañada Seca: Club Los Campesinos. A las 9.
  • Cañada Seca: Paraje: Los Sifones. A las 11.45.

General Alvear

  • Carmensa: Polideportivo. A las 9.

Lavalle

  • Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial 36. A las 9.
  • Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 9.40.
  • Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10.
  • Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10.30.
  • Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11.

Las Heras

  • El Plumerillo: CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.
  • El Algarrobal: CIC. Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 10.30.
  • El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Manzana: 11. Casa 29. A las 11.30.

Jueves 9

Guaymallén

  • Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM. Calle 12 de Octubre s/n. A las 9.30.
  • El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 11.
  • El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 12.30.
  • Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B. Casa: 23. A las 13.30.

San Carlos

  • Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.
  • Chilecito: Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10.30.
  • Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.
  • Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.

Malargüe

  • Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Casa: 742. Calle 609. A las 9.

Godoy Cruz

Recorrido 1:

  • Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.
  • Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.
  • Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
  • Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.
  • Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Recorrido 2

  • Trapiche: Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Aguaribay. A las 9.30.
  • Trapiche: Barrio Urundel. Cancha Bustamante. A las 10.
  • Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. A las 10.30.
  • Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. A las 11.

Las Heras

  • Panquehua. CEDRyS 20. Molinero Tejeda y Vicente Gil. A las 9.30.
  • El Borbollón: Barrio Relocalización. Manzana: B. Casa: 6. A las 10.30.
  • El Pastal: Escuela 1-087 Adon Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 11.30.

Las Heras

Alta Montaña:

  • Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.
  • Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.
  • Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.
  • Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Junín

  • Rodríguez Peña: SUM. A las 10.
  • Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. CIC. A las 11.
  • Rodríguez Peña: Callejón Lemos. Capilla. A las 11.30.

Maipú

  • Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 10.
  • Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 11.30.
  • Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 12.30.

Luján

  • Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.
  • Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.
  • Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. A las 11.

Rivadavia

  • Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15.
  • Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15.30.

Tupungato

  • Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 9.30.

Lavalle

  • Secano Lavallino: Paraje: El Retamo. A las 9.
  • Secano Lavallino: Paraje: Lagunitas. A las 9.30.
  • Secano Lavallino: Paraje: San Miguel. A las 10.30.
  • Secano Lavallino: Paraje: El Puerto. A las 11.30.
  • Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 12.
  • Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 13.
  • Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13.30.

San Rafael

  • Villa 25 de Mayo: Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.

Tunuyán

  • Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.
  • Ciudad: Centro de Salud 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.
  • Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Viernes 10

Capital

  • Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
  • Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
  • Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Sábado 11

Las Heras

  • El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9.15.
  • El Algarrobal: Feria de El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Tunuyán

  • Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.
  • Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.
  • Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Rivadavia

  • Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.
  • Andrade: Playón deportivo. A las 10.
  • Medrano: Tanque de Agua: A las 11.

Capital

Recorrido 1:

  • Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.
  • Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

  • Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
  • Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10.
  • Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11.
  • Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.

Con esta iniciativa, el gobierno de la provincia de Mendoza garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

