Diego Costarelli cerró septiembre con 17 inauguraciones en Godoy Cruz: un repaso por cada una

Diego Costarelli intendente de Godoy Cruz en la inauguración

El intendente Diego Costarelli encabezó 17 inauguraciones durante septiembre en distintos puntos de Godoy Cruz , en un mes marcado por avances en urbanización, vivienda, salud y deporte , que consolidan el crecimiento del departamento con una gestión enfocada en la planificación y el bienestar ciudadano.

El Centro Urbano Arizu fue una de las inauguraciones más importantes del mes. En esta primera etapa se abrieron dos calles y dos nuevos espacios públicos , marcando el inicio de un proyecto que transformará la ex champañera en el corazón de Godoy Cruz .

Se extendió la calle Agustín Álvarez y se habilitó la nueva calle Arizu , que conecta con los barrios Bardas Blancas y Los Molles . Además, se crearon plazas en Belgrano y Lisandro de la Torre , y en Agustín Álvarez y calle Arizu , con áreas de recreación y cultura.

Este proyecto mixto entre el sector público y privado busca generar un espacio moderno con centro comercial, centro de convenciones y nuevos conjuntos habitacionales .

El 30 de septiembre, el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, inauguraron la etapa inicial de construcción del Centro Urbano Arizu.

Espacios públicos deportivos y recreativos

Entre las inauguraciones más destacadas figura el Parque de los Niños, una obra de más de 4 hectáreas ubicada en Talcahuano y Av. Las Tipas, que recupera un predio en desuso y lo transforma en un pulmón verde con instalaciones deportivas, juegos y teatro al aire libre.

El parque cuenta con cancha de fútbol adaptado, vóley, básquet, vestuarios, baños, estacionamiento, circuito de calistenia, vivero y sector de reciclaje, además de un sistema de riego automatizado sustentable.

Infraestructura vial: remodelación integral de calle Alsina

La remodelación integral de Alsina, desde Independencia hasta 9 de Julio, modernizó una vía clave del departamento. Con 1.300 metros lineales, nueva calzada de 10 metros, veredas, puentes, alumbrado LED, señalización y fibra óptica, la obra mejora la conectividad y reduce la congestión en Rodríguez Peña.

La intervención incluyó además la impermeabilización de la hijuela Sánchez, optimizando el uso del agua y consolidando la zona como polo industrial estratégico para Mendoza.

Salud: ampliación de centros sanitarios

Dos centros de salud fueron refuncionalizados y ampliados para fortalecer la atención primaria.

Centro de Salud Dr. Arturo Oñativia:

Duplicó su superficie de 244 a 500 m².

Sumó consultorios de distintas especialidades, sala de internación, nuevo laboratorio con energía solar , SUM y ecógrafo adicional.

Contó con apoyo de la Fundación Grupo América y la Fundación Bemberg.

Centro de Salud Dr. Arturo Illia:

Ampliación del 60% en consultorios y áreas administrativas.

Nuevo vacunatorio , depósito, cisterna presurizada, sala de estar y garita de seguridad.

Incorporación de nuevos profesionales y mejoras eléctricas y edilicias.

Vivienda: tres barrios y más de 100 familias beneficiadas

Durante septiembre, el municipio avanzó en la entrega de viviendas en tres puntos del departamento:

Barrio Constituyentes II:

11 viviendas entregadas (de un total de 64).

Financiación conjunta entre municipio (60%) e IPV (40%).

Barrio Jardines de Civit:

45 departamentos en cinco bloques de tres niveles.

Tipologías adaptadas para personas con discapacidad y terminaciones de calidad.

Barrio 4 de Julio:

Segunda etapa del plan “Mendoza Construye – Línea 1” .

Viviendas con termotanque solar, carpintería de aluminio y ventilación natural .

Infraestructura completa: calles asfaltadas, cloacas, redes eléctricas y alumbrado público.

familias-viviendas godoy cruz En esta primera etapa se entregaron 11 viviendas Constituyentes II, restando otorgar otras 53. Prensa Municipalidad de Godoy Cruz.

Educación: nuevo Jardín en Barrio Sol y Sierra

El nuevo jardín del Barrio Sol y Sierra ofrece 545 m² cubiertos y beneficiará a 80 niños de 3 a 5 años. La obra garantiza la continuidad educativa en una zona urbana alejada del oeste godoicruceño.

Deporte: más espacios para la comunidad

El intendente también inauguró varias obras deportivas:

Playón Deportivo Razquin:

Dos canchas, área de ejercitadores, senderos y luminarias.

Nuevas canchas de pádel en Parque Deportivo San Vicente:

Acceso público y gratuito.

Materiales de última tecnología y vestuarios renovados.

Polideportivo Los Paraísos:

Renovación del césped sintético en las canchas principales.

Canchas de la AFAG en La Estanzuela:

Césped sintético, nueva iluminación, camarines y muro de contención .

Beneficia a más de 1.600 jugadores de ligas amateur.

Plazas

Predio Comunitario Escuela Ciudad de Brasilia

Esta plaza, de importantes dimensiones, antes era un predio con piedras, cactus y poca iluminación, ahora se transformó en una plaza segura, verde y con múltiples usos. La propuesta surgió en el marco del presupuesto participativo y de la iniciativa de alumnos y directivos de la Escuela Ciudad de Brasilia.

La plaza ofrece un renovado sector de juegos infantiles con piso de caucho, un playón para fútbol tenis y ping-pong, además de un área de mesas con tableros de ajedrez. Además, se sumaron senderos, rampas accesibles, mobiliario urbano, césped en champas y forestales.

Renovación de la Plaza Biritos y Plaza Canina

El reacondicionamiento de la Plaza Biritos incluye nuevos juegos infantiles, una cancha de tejo y un sector especializado para mascotas dentro del plan de plazas y parques caninos.

La plaza canina es un lugar pensado para las mascotas. Completamente renovada ofrece un nuevo cierre renovado, pintura y la incorporación de nuevos juegos diseñados para los animales.

image La flamante Plaza Canina en Godoy Cruz. Prensa Municipalidad de Godoy Cruz.

Juventud

Nueva oficina Godoy Cruz Joven

Este nuevo espacio responde al fortalecimiento de vínculos con la comunidad, especialmente la franja de jóvenes y adolescentes. Se crearon dos oficinas destinadas a consultorios, una sala de reuniones, una recepción con sala de espera y un espacio exterior.

La iniciativa busca generar un ámbito seguro, accesible, abierto y de fácil acceso. De manera tal que se promueva la participación activa y el acompañamiento para quienes transitan esa etapa de la vida.

Modernización

Parador Inteligente Pellegrini

El nuevo parador, correspondiente al servicio de transporte público del metrotranvía, ubicado en Pellegrini y Pedro Pascual Segura, incorpora molinetes electrónicos que permiten abonar el pasaje con distintos medios de pago.

Una por una, las obras de Godoy Cruz en septiembre

30/9: Centro Urbano Arizu, Barrio Jardines de Civit (provincia), Barrio 4 de Julio.

29/9: Canchas de pádel / Parque Deportivo San Vicente

27/9: Renovación de plaza Biritos y plaza Canina

26/9: Barrio Constituyentes II

25/9: poli social y deportivo Los Paraísos: césped sintético

22/9 :Centro de Salud Dr. Arturo Oñativia, Nuevo Jardín Barrio Sol y Sierra (DGE – provincia)

20/9 Parque de los Niños

16/9: AFAG La Estanzuela: césped sintético y obras complementarias

12/9: Predio Comunitario Escuela Ciudad de Brasilia

11/9: Parador Inteligente Pellegrini (provincia).

9/9: Nueva oficina Godoy Cruz Joven

8/9: calle Alsina

6/9: playón deportivo Razquin

2/9: Centro de Salud Dr. Arturo Illia

Con 17 obras inauguradas en septiembre, Godoy Cruz afianza un modelo de gestión basado en la planificación, la inclusión y la sostenibilidad.

Cada iniciativa —desde la urbanización del Arizu hasta las viviendas y espacios deportivos— refleja una política pública que busca mejorar la vida de los vecinos con una visión integral y de largo plazo. Fuente: Municipalidad de Godoy Cruz.