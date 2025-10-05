Historia, vino y sabor: un paseo único por la Ciudad de Mendoza

De una manera especial, el guía anfitrión ofrecerá un recorrido con información de los atractivos turísticos cercanos al local gastronómico elegido para la actividad. La cita será el miércoles 8 de octubre a partir de las 16.45, con una duración aproximada de 2 horas. Allí podrá conocerse más sobre la historia de Ciudad, recorriendo el Parque Gral. San Martín, las históricas Av. Boulogne Sur Mer y Av. Emilio Civit.

Luego el guía acompañará a quienes previamente hayan adquirido su entrada, al local gastronómico “A16 Civit” ubicado en Av. Emilio Civit 757, Ciudad. Quien ofrecerá un tapeo como maridaje de sus vinos.

Quienes deseen participar podrán adquirir previamente el ticket en EntradaWeb y el punto de partida será en Av Boulogne Sur Mer y Av. Emilio Civit (Portones del Parque Gral. San Martín).

image Para tener en cuenta en el recorrido de historia y gastronomía La actividad tiene un valor de: $15.000

El guía estará identificado con un remera y paraguas de color celeste (cian).

Participantes con alguna restricción alimenticia deberán informar con tiempo a [email protected] o al cel: 2615949985.