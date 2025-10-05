Elecciones 2025: estas son las propuestas de los distintos frentes en Mendoza

De cara a las elecciones 2025 del próximo 26 de octubre, en las que en Mendoza se elegirán diputados nacionales, diputados y senadores provinciales y concejales en 12 departamentos, te mostramos cuáles son las propuestas de campaña de los distintos espacios políticos que competirán .

Tomando en cuenta los frentes que compiten a nivel nacional, la CNE (Cámara Nacional Electoral) ofrece un apartado específico que permite ver las plataformas electorales de cada partido , según la región.

Si bien las plataformas presentadas incluyen la visión, los valores y el plan de acción de cada espacio, aquí nos centraremos en las propuestas . Esto responde a que se trata de elecciones legislativas, en las que el rol de quienes resulten electos estará enfocado en su función legislativa , ya sea en el Congreso, la Legislatura o el Concejo Deliberante.

Si bien expusieron expresiones de necesidad o políticas públicas a implementar, no será ese su rol. Por eso -reiteramos- nos centramos en los proyectos que podrán desarrollarse desde una banca parlamentaria.

De todas maneras, compartimos los documentos presentados como plataforma de campaña, para que sean conocidos por quienes votarán el 26 de octubre.

Frente Fuerza Justicialista

La plataforma de frentre encabezado por el Partido Justicialista, cuyo primer candidato a diputado nacional en la lista es Emir Félix; propone un plan de desarrollo con eje en la justicia social, la recuperación del salario real, el impulso de la obra pública y la protección de la industria nacional.

"En tiempos de ajuste, fragmentación social y ataque a los consensos democrátivos más elementales, esta plataforma reafirma nuestro anclaje en los valores históricos del peronismo: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social", sostiene el documento presentado como plataforma de campaña. En paralelo, sostiene la necesidad de recuperar un Estado presente, con un modelo económico inclusivo y redistributivo.

Propone una serie de medidas como principios rectores, enfocados en la producción, trabajo y soberanía económica; educación, cultura y ciencia con justicia social; inclusión, igualdad y dversidad; seguridad democrçativa y justicia con equidad; Estado presente, federal y transparente.

Sus propuestas

Declaración de la emergencia en todos los niveles de las pymes, cooperativas y economías regionales.

Ley de Compre Provincial y Nacional.

Ley de Segmentación Tarifaria Social.

Ley de Envasado en Origen y Agregado de Valor.

Ley de Suspensión de Retenciones Distorsivas, límite a las "importaciones irracionales" y facilite créditos acccesibles y en moneda local.

Nueva Ley de Financiamiento Educativo, con aumento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 8% del PBI.

Elección ciudadana de los jueces.

Ley de regulación del endeudamiento provincial.

Frente Verde

El frente conformado entre el Partido Verde y Libres del Sur, con Mario Vadillo como candidato a diputado nacional en primer término, orienta su propuesta a una "agenda socioambiental y de desarrollo sostenible". Subraya la necesidad de implementar políticas de transición energética, con mayor peso para las energías limpias, la gestión integral de residuos y la promoción de un modelo productivo que priorice el cuidado de los recursos naturales.

En educación, busca incorporar de forma transversal la conciencia ambiental en todos los niveles educativos. También plantea políticas de transporte sustentable y programas de incentivo a la economía circular.

Sus propuestas

Ley de creación de garantía estatal que permita a familias sin respaldo acceder a un alquier formal y seguro.

Crear la Agencia Provincial Inmobiliaria para que urbanice, construya, licite y gestione viviendas.

Modificar el Código de Edificaciones para limitar excepciones discrecionales, promover construcciones accesibles y sostenibles con el entorno.

Ley de Educación Integral para el Futuro, que incorpore educación emocional y biocéntrica desde el nivel inicial, educación financiera y economía doméstica.

Ley Provincial de Educación Física Obligatoria, con un mínimo de seis horas semanales de educación física en toosos los niveles.

Ley que garantice el acceso gratuito a jardines maternales en instituciones educativas secundarias y terciarias para madres estudiantes para prevenir la deserción.

Ley de Reforma del Sistema Provincial de Salud.

Promoción de una ley que exija a todos los municipios integrar su red semafórica y sistema de señalización en una plataforma unificada con Inteligencia Artificial.

Ley de derecho a la accesibilidad en la vía pública, obligando a diseñar y adecuar veredas, rampas, paradas y espacios comunes.

Proyecto para crear la Coordinación de Fuerzas de Seguridad en Mendoza.

Ley de Emergencia Hídrica con control de uso, sanciones y promoción de tecnología de eficiencia en riego, consumo y producción.

Ley de Educación Ambiental Transversal para todos los niveles educativos, con formación docente obligatoria.

Ley de Fomento al Turismo de Base Cultural y Comunitaria, con financiamiento para proyectos locales.

Ley de Simplificación Administrativa, con eliminación de trámites y obligación de interoperabilidad entre organismos.

Reforma del Régimen de Concursos Públicos.

Ley de Promoción de Derechos para Personas LGBTIQ+, con foco en inclusión laboral, acceso a la salud y prevención de violencias.

Ley de Acceso Igualitario a la Justicia con patrocinios especializados y centros de asesoramiento comunitario.

Ley de Promoción de la Ciencia Abierta y Vinculación Territorial.

Reforma del Consejo de la Magistratura.

Ley de Plazos Máximos Procesales.

Ley de Compras Públicas con prioridad para productores locales, cooperativas y economía popular.

Ley de Promoción del Deporte Comunitario y Escolar.

Protectora

El partido que lleva como candidata a diputada nacional a Carolina Jacky sostiene una agenda centrada en la defensa de los consumidores y los trabajadores.

Su plataforma plantea la creación de una autoridad autónoma de protección del consumidor, el fortalecimiento de la justicia especializada en materia de derechos de usuarios y la implementación de una convención colectiva de consumo para intervenir en aumentos de tarifas y servicios.

En materia laboral, promueve la regularización del empleo público y medidas contra la precarización. También incorpora propuestas para la educación inclusiva, el acceso a la vivienda y la defensa de las personas con discapacidad, en un marco de equidad y participación ciudadana.

Sus propuestas

Asistencia jurídica gratis para los consumidores que la necesiten.

Fiscales que controles, protejan y persigan los delitos en el mercado moderno.

Inclusión efectiva de la educación en los derechos de los consumidores, en todos los niveles educativos de la provincia.

Generar una autoridad de Protección de los trabajadores

Recuperación del Fondo de Integración Socio Urbana cerrado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 312/25.

Frente de Izquierda

La plataforma del FIT plantea una agenda de transformación estructural, con foco en la defensa de los trabajadores, la juventud y las mujeres. El espacio que lleva a Micaela Blanco Minoli como primera candidata a diputada nacional propone redefinir el rumbo económico y político del país, cuestionando el rol del capitalismo como modelo de organización.

Sus propuestas

Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar indexado mensualmente según el aumento real del costo de vida. Anulación del impuesto al salario. Asignaciones familiares para todos y todas.

Indexación mensual de salarios y jubilaciones.

Prohibición de despidos y suspensiones. Expropiación y estatización de toda empresa que cierre, puesta a producir bajo el control de tos trabajadores.

Anulación de la Ley de Bases.

Anulación de la reforma previsional. 82% móvil y el aumento del haber minimo que cubra la canasta de los/as jubiIados/as. No a la eIiminación de la moratoria.

Eliminación del IVA de la canasta familiar.

Anulación inmediata deel Impuesto "a las ganancias" sobre los salarios.

lmpuestas progresivos a las grandes fortunas.

Anulación del DNU que genera nueva deuda con el FMI.

Nacionalización y estatización de todas las empresas privatizadas bajo administración y gestión de trabajadores y control de los usuaruis.

Estatización sin pago de YPF y de todas las empretas petroleras por una empresa nacional estatal única que funclone bajo el coritrol y la gestión de sus trabajadores.

Expropiación de los grandes propietarios.

Prohibición de los desmontes.

Creación de una comisión investgadora independiente sabre la criptoestafa de gobierno de Milei.

Eliminación de la Ley de Educacuón Superior.

Eliminación del Protocolo Antipiquetes.

Disolución de los órganos de Inteligencia.

Elección popular de fiscales y jueces.

Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS)

El Movimiento al Socialismo, que compite solo en la categoría de diputados nacionales, con la candidatura de Susana Barros, presentó una plataforma crítica hacia el capitalismo y plantea la necesidad de una alternativa anticapitalista.

El MAS también sostiene políticas de defensa de los derechos de mujeres y diversidades, y una postura firme en favor del derecho a la protesta social

Sus propuestas

No pago de la deuda externa y rechazo al FMI.

Reforma tributaria progresiva, con eliminación del IVA al consumo y mayores impuestos a grandes fortunas.

Planificación democrática de la economía y estatización de los servicios públicos.

Reconocimiento laboral pleno para trabajadores de plataformas y reparto.

Defensa de la educación y la salud públicas.

Programas de vivienda con impuestos a la vivienda ociosa y construcción estatal.

Frente Libertario Demócrata

El espacio libertario acompaña la línea nacional de Javier Milei, pero cuestiona al oficialismo a nivel provincial. Con Gabriel Sottile como cabeza de lista, su plataforma hace eje en la reducción del gasto público, el ajuste del Estado y la desregulación económica.

Se plantea avanzar hacia un modelo de libertad de mercado, con eliminación de retenciones y de impuestos considerados distorsivos, junto con una reforma laboral orientada a generar empleo privado. En lo institucional, el frente propone profundizar la autonomía municipal, limitar la intervención estatal en la economía y sostener una política exterior alineada a la apertura comercial

Sus propuestas

Limitar la reelección de legisladores y concejales.

Transparentar y limitar la publicidad y propaganda oficial para su uso distorsivo.

Eliminar el carácter vitalicio de los miembros de los organismos de contralor.

Propulsar la denuncia anónima como el mecanismo central para el combate de la corrupción.

Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

La propuesta de Provincias Unidas, conformada por partidos provinciales y sectores de orientación federal, se enfoca en fortalecer el desarrollo regional, la autonomía de las provincias y la producción local. El espacio que postula a Jorge Difonso como candidato a diputado nacional en primer término, plantea una redistribución más equitativa de los recursos nacionales, priorizando obras de infraestructura, conectividad y energía que impulsen las economías del interior. En materia económica, promueve un modelo de crecimiento basado en el valor agregado, el apoyo a las pymes y la diversificación productiva con criterio ambiental.

En el terreno institucional, el frente propone consolidar un federalismo real que reconozca la diversidad territorial y social del país. Defiende la educación pública, la salud y la seguridad social como pilares de cohesión nacional, al tiempo que busca modernizar la gestión estatal y promover la transparencia. Además, plantea políticas activas de sostenibilidad y cuidado ambiental, con una mirada integradora que combine desarrollo y preservación de los recursos naturales.

Sus propuestas:

Acordar un convenio de coparticipación federal real, equitativo y justo, respetando los criterios constitucionales de reparto, debe ser uno de los objetivos principales de la acción del gobierno nacional.

Un sistema tributario simplificado, estable y progresivo, que no penalice la producción con malos impuestos, como son actualmente las retenciones a las exportaciones a las que hay que eliminar de manera gradual.

Asegurar la universalización de las salas de tres años como mecanismo de promoción de la igualdad en la primera etapa del desarrollo infantil.

Garantizar la ampliación de la jornada extendida en el nivel primaria, incluyendo idiomas y robótica en todas las escuelas.

Impulsar una reforma que establezca una autoridad única del Sistema Nacional de Salud, con representación de los distintos niveles jurisdiccionales (nacional, provincial y municipal).

La Libertad Avanza

La plataforma de La Libertad Avanza sostiene una agenda centrada en la reducción del gasto público, la desregulación económica y la defensa de la libertad individual. El frente conformado por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, como Luis Petri como primer candidato a diputado nacional, promueve un Estado más pequeño, con menor carga impositiva y una administración pública “eficiente y transparente”. Además, busca avanzar en reformas laborales y previsionales que impulsen la competitividad y reduzcan el déficit fiscal. En materia económica, plantea eliminar trabas burocráticas, promover la libre competencia y consolidar un marco jurídico que incentive la inversión privada.

En el plano institucional, el espacio libertario impulsa una reforma profunda del sistema político, con énfasis en la responsabilidad individual y la meritocracia. Defiende la seguridad como un eje central del orden social y propone una política de “tolerancia cero” frente al delito y la corrupción. También incorpora un discurso de soberanía energética y productiva, con apertura a la minería, el petróleo y las energías renovables bajo marcos de inversión privados.

Sus propuestas

Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos.

Ley Antibarras - Régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos.

Régimen penal juvenil.

Legítima Defensa y Cumplimiento del deber.

Posibilidad de actuación de las FFAA ante hechos de terrorismo

Modificación de los art 166 y 277 del código penal sobre hurto, autopartes, cobre y materiales no ferrosos.

Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

Privatización de Aerolineas Argentinas S.A.

Modernización, digitalización y desburocratización de la justicia.

Disolución del vinculo matrimonial en sede administrativa.

Ley de hojarasca.

Reformas estructurales a la Ley orgánica de los partidos políticos.

Modificación de artículos 186 y 189 del Código Penal sobre incendios y otros estragos.